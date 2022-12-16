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Alanya'da, bir evin garajına bırakılan EYP panik yarattı

DHA

Alanya'da, bir evin garajına bırakılan EYP panik yarattı


Engin ATAOĞLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, jandarma tarafından bir evin garajında el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Ekiplerce imha edilen EYP'nin, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi tarafından garaja konulduğu ileri sürüldü.
Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde, 3 katlı müstakil evin garajında siyah naylon poşete sarılı, yangın söndürme tüpüyle hazırlanan EYP'yi gören K.U., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, incelemede patlayıcıların 6 kilogramlık olduğu ve üç adet yangın tüpüyle yapıldığını tespit etti. EYP'nin, akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. isimli kişi tarafından garaja konulduğu ileri sürüldü. Ö.T., ekipler tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde gözlem altına alınırken, EYP ise Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı PAMİT (Patlayıcı Madde İmha Timi) tarafından etkisiz hale getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Engin ATAOĞLU
2022-12-16 22:19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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