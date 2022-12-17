Futbol okulu antrenörüne 'cinsel istismar' tutuklaması 

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Mithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, futbol okulu antrenörü olan Serdar Akçam, erkek öğrencisine cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Manavgat ilçesindeki futbol okulunda antrenörlük yapan Serdar Akçam, iddiaya göre, 14 yaşındaki ismi açıklanmayan erkek öğrencisine anlık mesajlaşma uygulamasından cinsel içerikli yazı gönderdi. Öğrenci, ailesine antrenör Akçam'ın yaklaşık 5 aydır kendisine mesaj attığını, telefonla aradığını, antrenman öncesi ve sonrasında fiziksel temasta bulunduğunu anlattı. Aile de antrenör Akçam'ı jandarmaya şikayet etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Çocuk İzleme Merkezi'nde uzmanlar tarafından öğrencinin ifadesi alındı. Akçam, perşembe günü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda ifade veren Akçam, dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Serdar Akçam, sulh ceza hakimi tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-12-17 17:34:37



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