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Tabelayı ışıklandırırken akımına kapıldı; küçük kızı kurtarma çalışmalarını endişeli gözlerle izledi

DHA

Tabelayı ışıklandırırken akımına kapıldı; küçük kızı kurtarma çalışmalarını endişeli gözlerle izledi


Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, bir işletmeye ait reklam tabelasının ışıklandırmasını yapan Erkan Uzun (35), elektrik akımına kapılarak yaralandı. Akıma kapıldığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonrasında sedyeye alınan hastaneye kaldırıldı. Uzun'un, yanında getirdiği 10 yaşlarındaki kızı ise çalışmaları endişeli gözlerle takip etti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Elektrik işiyle uğraşan Erkan Uzun, 10 yaşlarındaki kızıyla birlikte reklam tabelasının ışıklandırmasını yapacağı iş yerine geldi. Kızı iş yerinde otururken, tabelanın olduğu kısma çıkan ve ışıklandırma çalışması yapan Uzun, bir anda elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Komşu esnaf ve vatandaşlar Erkan Uzun´u bulunduğu yerden kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
KIZI ENDİŞELİ, VATANDAŞLAR İSE MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ
Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle Erkan Uzun'un olduğu bölgeye çıkarak çalışma başlattı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu, Uzun´u tabelanın olduğu kısımdan sedyeyle alarak ambulansa taşıdı. Erkan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Erkan Uzun'un küçük kızı endişeli, çevrede toplanan meraklı kalabalık ise çalışmaları meraklı gözlerle takip etti. Erkan Uzun, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-12-17 19:40:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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