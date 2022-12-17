VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası´nda finale yükseldi

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VakıfBank Eczacıbaşı Dynavit: 3-0

Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA)

SALON: Antalya

HAKEMLER: Maroszek Wojciech, Gerothodoros Epaminondas

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 12, Zehra Güneş 4, Egonu 29, Daalderop 5, Ogbogu 12, Ayça Aykaç (L), (Karutasu, Derya Cebecioğlu 1)

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Ognjenovic 1, Voronkova 7, Beyza Arıcı 3, Boskovic 21, Hande Baladın 1, Jack-Kısal 7, Simge Aköz (L) (Saliha Şahin 3, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Heyrman 2)

SETLER: 25-21, 25-19, 25-23

SET SÜRELERİ: 25´, 26´, 27´ (78 dakika)

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan Türk derbisini 25-21, 25-19 ve 25-23'lük setlerle VakıfBank kazanarak finale yükseldi. VakıfBank finalde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile yarın saat 16.00'da karşılaşacak. Maçtan yenilgi ile ayrılan Eczacıbaşı ise 13.00'te üçüncülük maçında Brezilya takımı Gerdau Minas ile karşı karşıya gelecek.

VAKIFBANK'IN 6'NCI FİNALİ

VakıfBank şuana kadar Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 5 kez final oynarken, bu maçların 4'ünde sahadan şampiyonlukla ayrıldı. Turnuvayı en çok kazanan takım olan VakıfBank, 2019'un şampiyonu Imoco Volley Conegliano karşısında Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki 5'inci altın madalyasını arayacak. VakıfBank ile Imoco Volley Conegliano geçen sezonda finalde rakip olurken mücadeleyi temsilcimiz kazanmıştı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2022-12-17 22:27:43



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