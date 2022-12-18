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Yılbaşında konser şöleni

DHA

Yılbaşında konser şöleni


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) BU yıl hafta sonuna denk gelen yılbaşı tatili nedeniyle hem Türkiye´nin birçok bölgesi hem de KKTC´de otellerde hareketlilik yaşanıyor. Kıbrıs´ta Tarkan, Ajda Pekkan, Hadise, Antalya´da Sibel Can, Haluk Levent, Özcan Deniz, İstanbul´da Candan Erçetin, Merve Özbey, Selami Şahin, Ankara´da Hakan Altun ve Yıldız Tilbe gibi çok sayıda ünlü isim turistik merkezlerde sahneye çıkacak.
2022´nin sona ermesine sayılı günler kala turizm sektöründe de başta sahil kentleri, kayak merkezleri ve termal bölgeler ile KKTC olmak üzere, ciddi turistik hareket bekleniyor. Özellikle ünlü sanatçıların konser programlarının olduğu otellerin birçoğunda doluluk oranı yüzde 90´lara ulaşırken, bazı otellerde ise yüzde 100´ü buldu.
MİNİMUM 2 GÜNLÜK TATİL
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, yılbaşı tatiline ilişkin planlamaların minimum 2 gün olmak üzere ağırlıklı 4 güne kadar çıkabildiğini belirterek, Akdeniz ve Ege'de açık otellerde dolulukların bekledikleri düzeylerde talep gördüğünü açıkladı. Çorabatır, "Yılbaşında otellerimizde beklediğimiz dolulukları yakalayacağız. Kayak merkezleri ve termal otellere de talepler beklediğimiz düzeyde gerçekleşiyor" dedi.
2022'yi turizm sektörünün yılbaşı tatiliyle güzel bir şekilde kapatırken, 2023 için de güzel bir başlangıç yapacağını dile getiren Çorabatır, "Kayak merkezleri ve termal tesislerimizle de güzel bir başlangıç yapacağız. Ardından da zaten şubat okul tatilleri başlayacak. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı önemli, kar yağışı ve pist kalınlıklarının artmasına bağlı talepler de artmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
SANATÇILI OTELLERE YOĞUN İLGİ
Yılbaşında KKTC'ye ve sanatçılı otellere aşırı talep olduğunu da anlatan Çorabatır, "Konaklama süreleri minimum 2 günden başlıyor ve 4 gün arasında değişiyor. Yurt dışından da beklediğimiz oranlarda rezervasyonlar geliyor. Otellerimizde yılbaşı dönemi doluluk oranlarına bakıldığında yabancı misafir ağırlıklı olacak" dedi.
3-4 GÜNLÜK TATİL PLANI
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, hafta sonuna denk gelen yılbaşı için seyahat acentelerinin, gerek yurt içi gerek yurt dışı için 1 gece konaklamalı turlardan başlayıp, 3 gece 4 gün, hatta 4 gece 5 günlük paket turlar hazırladıklarını söyledi. Bağlıkaya, böylece, sadece hafta sonuyla sınırlı kalmak istemeyen, tatilini uzatmak isteyenlere yönelik de farklı seçenekler sunulduğunu belirtti.
İSTANBUL'A YAKIN BÖLGELERE YOĞUN TALEP
Yılbaşı için birçok otelin sanatçılı programlar hazırladığını belirten Bağlıkaya, "Kıyı bölgelerimizdeki otellerimiz başta olmak üzere termal ve kayak bölgelerimizde faaliyet gösteren oteller ile İstanbul'a yakın bölgelerde hizmet veren tesisler yılbaşına yönelik programlar hazırladı. Acentelerimizden aldığımız bilgiye göre vatandaşlarımız yılbaşı tatili için en yüksek talebi İstanbul'a yakın bölgeler için gösteriyor. Sanatçılı programa sahip sahil bölgeler de talep görüyor" diye konuştu.
Antalya, Eskişehir, GAP turları, Kapadokya bölgesine yönelik rezervasyonlar ve termal turizm gibi destinasyonlarına yılbaşı tatilinde, yoğun ilgi olduğunu açıklayan Bağlıkaya, yılbaşı yaklaştıkça kayak bölgeleri, Afyonkarahisar gibi termal bölgeler ile Antalya ve Kıbrıs için de rezervasyonların artmasını beklediklerini söyledi.
YURT DIŞI TURLARDA YÜZDE 75 DOLULUK
Bağlıkaya, "Yurt dışı turları da yüzde 75'lik doluluğa ulaşılırken, KKTC'ye ilgi yüksek. Kıbrıs özellikle sanatçılı programları ile talep çekiyor. Bununla birlikte İspanya, İtalya, Yunanistan ve Balkan ülkeleri de ilgi görüyor. Ayrıca Şarm el Şeyh, Kızıldeniz gibi daha sıcak bölgelere de talep olduğunu gözlemliyoruz" dedi.
KİŞİ BAŞI FİYATLAR 1000 TL'DEN BAŞLIYOR
Fiyatların tesislerin sunduğu imkanlara göre değişkenlik gösterdiğini, gecelik kişi başı 1000 TL'den başlayıp paketin içeriğine göre 20 bin TL seviyelerine kadar çıkabildiğini aktaran Bağlıkaya, yılbaşı tatil hareketliliğine ilişkin şunları söyledi:
"Özellikle pandeminin etkili olduğu 2020 ve 2021 yılının ardından tüketicilerde tatile özlem söz konusu. Bu yıl yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi ve kısa olmasına rağmen acentelerimiz de bu talebe yanıt vermek üzere, yılbaşını içerecek şekilde özel tatil paketleri hazırladı. Bu çerçevede, yılbaşında tatile gitmeyi planlayan vatandaşlarımıza tavsiyemiz, tatillerini mutlaka TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden almaları yönünde."
ÜNLÜLERİN SAHNEYE ÇIKACAĞI YERLER
Bu yıl ünlü isimlerin yılbaşında sahneye çıkacağı bölgeler arasında KKTC, Antalya ve İstanbul öne çıkıyor. Hafta sonuna denk gelen, 2 günlük veya 4 günlük programların hazırlandığı yılbaşı tatilinde, farklı yerlerde konser düzenleyecek bazı sanatçılar da olacak. Ünlü isimlerin sahneye çıkacağı yerler ise şöyle;
KKTC´deki otellerde sahne alacak ünlüler: Tarkan, Hadise, Ajda Pekkan, Sıla, Melek Mosso, Erol Evgin, Ayşegül Aldinç, Seda Sayan, Rubato, Kaya Artemis, Gülben Ergen, Kuşum Aydın, Gökhan Tepe, Özcan Deniz, Ziynet Sali, Fatih Ürek.
Antalya´daki otellerde sahne alacak sanatçılar: Belek´te Sibel Can, Özcan Deniz, Berkay, Su Soley, İzmir Express Orkestrası, Ayşegül Aldinç, Garo Mafyan ve Turbulence Orkestrası. Lara-Kundu´daki otellerde Haluk Levent, Ozan Orhon, Mustafa Keser ve Emel Sayın, İskender Paydaş, Altay, Erol Evgin, Linet ve Işın Karaca. Kemer Göynük´te Sakiler ve Emre Altuğ.
İstanbul´da sahneye çıkacak sanatçılar: Gökhan Tepe, Sibel Can, Candan Erçetin, Serkan Kaya, Merve Özbey, Selami Şahin, Suzan Kardeş, Simge, Tuğçe Tayfur, Ersay Üner, Ayta Sözeri.
Bursa´da Bendeniz, Petek Dinçöz ve Ebru Polat, Uludağ´da ise Hande Ünsal, Hera Aslan, Funk Alaturka Orkestrası, Sinan Güleryüz, Eda ve Metin Özülkü.
Afyonkarahisar´daki termal otellerde Öykü Gürman, Esra Özmen ve Emre Kaçar, Ferhat Göçer, Burcu Güneş, Harun Gürbüz, Safiye Soyman, Sandıklı´da ise Ege.
Muğla Bodrum´da Coşkun Sabah ve Fedon, Göcek´te Necati ve Soykalar ile Soner Arıcı, Marmaris´te Orkestra Batılılar ve Nilgün.
Ankara´da Hakan Altun ve Yıldız Tilbe, Eskişehir´de Şevval Sam, Adana´da Atiye, Kapadokya´da Nükhet Duru, Mersin´de Deniz Seki, Yalova´da Niran Ünsal, Gaziantep´te Soner Kabadayı, Sakarya-Sapanca´da Ebru Yaşar ve Cenk Eren, Bolu Abant´ta Fettah Can, Kartalkaya´da Kırmızı Reçete, Isparta Davraz Kayak Merkezi´nde Damla Yıldız, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi´nde Bengü ve Göksel, Denizli-Pamukkale´de Lerzan Mutlu, İzmir´de Kibariye, Buray. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-12-18 11:51:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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