1'inci Dünya Savaşı'nın başlangıcına tanıklık eden tarihi köprü, ziyaretçileri ağırlıyor



Semih ERSÖZLER/SARAYBOSNA, (DHA)-BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1'inci Dünya Savaşı'nın başladığı yer olarak bilinen tarihi Latin Köprüsü, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Köprünün yanı başında ise AvusturyaMacaristan İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand suikastini anlatan müze dikkat çekiyor.

Saraybosna'yı ikiye bölen Miljacka Irmağı'nın üzerinde kenti birbirine bağlayan birçok köprü bulunuyor. Bu köprülerden biri olan Latin Köprüsü, diğerlerinden ayrılıyor. İlk olarak ahşaptan yapılan köprü, 1565 yılında taştan inşa edildi. Yapımın ardından şehri birbirine bağlayan köprü, aynı zamanda 1'inci Dünya Savaşı'nın başladığı yer olarak biliniyor.

FERDİNAND'A LATİN KÖPRÜSÜ'NDE SUİKAST

1914 yılında AvusturyaMacaristan İmparatorluğu Veliahtı Franz Ferdinand, hamile eşi Sophie ile Saraybosna'yı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Ferdinand'a, Nedeljko Cabrinovic tarafından bombalı suikast düzenlendi. Bomba başka bir araca isabet etti, Ferdinand aracı ile olay yerinden uzaklaştı. Konvoy yoluna devam ettiği sırada Ferdinand ile eşini taşıyan araç, Latin Köprüsü önünde durdu. Bu sırada diğer suikastçi Gavrilo Princip, kalabalığın arasından geçip, silahı ile Ferdinand ve eşini vurarak öldürdü. Suikast sonrası Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Ferdinand'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Sırbistan'a savaş açtı. Ferdinand ile eşinin ölümü, 1'inci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu.

KÖPRÜNÜN UCUNDA 'SUİKAST' MÜZESİ

Savaşın başladığı yer olarak bilinen Latin Köprüsü'nü, her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor. Olayın yaşandığı köprünün bir ucuna ayrıca müze kuruldu. Müzede, Ferdinand ve eşinin ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları, suikasti gerçekleştiren kişilerin fotoğrafları ile olayda kullanılan silah sergileniyor.

Gavrilo Princip'in ateş ettiği yerde ise ayak izlerini gösteren bir şekil yapıldı. Arkasındaki duvara da İngilizce '28 Haziran 1914'te Gavrilo Princip, Avusturya-Macaristan tahtının varisi Franz Ferdinand ve eşi Sofia'yı burada öldürmüştür' yazıldı. İmparatorlukların yıkıldığı savaşın başladığı yer ve köprü, kenti ziyaret edenlerin en uğrak noktaları arasında yer alıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-12-18 12:03:27



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