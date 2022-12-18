

Prosecco Doc Imoco Conegliano VakıfBank: 3-1ANTALYA,(DHA) - SALON: Antalya Spor Salonu

HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Wojciech Maroszek (Polonya)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Robinson, Robin, Wolosz, Plummer, Lubian, Haak, De Gennaro (L) (Squarcini, Gennari, Gray)

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ogbogu, Ayça (L) (Buket, Karutasu, Bajema, Derya)

SETLER: 25-18, 23-25, 25-21, 25-21Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası finalinde Imoco Conegliano, VakıfBank'ı 3-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. VakıfBank, final mücadelesinde İtalyan temsilcisi Prosecco Doc Imoco Conegliano takımına 3-1 mağlup olarak tarihinde 2'nci kez dünya ikinciliğinin sahibi oldu.

Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Başkanı Aleksandar Boricic, CEV Başkan Vekili Renato Arena, FIVB Genel Direktörü Fabio Azevedo, Bulgaristan Voleybol Federasyonu Başkanı Lubomir Ganev, Sırbistan Voleybol Federasyonu Başkanı Dula Mester de tribünden izledi.

Mücadelenin ardından düzenlenen törende FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Prosecco Doc Imoco Conegliano ile ikinci sırada tamamlayan VakıfBank'a kupa ve madalyaları takdim edildi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN VAKIFBANK VE ECZACIBAŞI KULÜPLERİNE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yapılan 2022 Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan VakıfBank ile üçüncü olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımlarını yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Antalya'da düzenlenen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Antalya Spor Salonu'nda oynanan Şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takım ile üçüncü olarak bronz madalya elde eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımını kutluyorum. Her iki temsilcimize de başarılar diliyorum."

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez DHA

2022-12-18 19:42:13



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