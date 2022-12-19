Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'nda Kemer Country şampiyon oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'nda Kemer Country şampiyon oldu

DHA

Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'nda Kemer Country şampiyon oldu


Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)Regnum Carya Golf Kulübü tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'nın şampiyonu Kemer Country Golf Kulübü oldu.
Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen ve 3 gün süren Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'na Taurus, Klassis, Kemer Country, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü ve İstanbul Golf Kulübü'nden oyuncular katıldı. İş insanları Kıvanç Oktay, Beyhan Goldmann Benardete, Hasan Ceylan, Mehmet Dora, Mehmet Ziylan, Recep Turan, Ali Kızıldağ, Ali Şahin ve Tahir Telli gibi isimlerin yer aldığı 3 gün süren turnuvada Kemer Country Golf Kulübü şampiyon oldu. İkinciliği Ankara Carya Golf Kulübü alırken, İstanbul Golf Kulübü ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Turnuva sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Otel sahibi Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk tarafından verildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-12-19 12:13:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Milletvekili Uslu, sel bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Uslu, sel bölgesindeki ...
(Görüntülü)OTOMOBİLİYLE, TIR&#039;A ÇARPAN UZMAN ÇAVUŞ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİLİYLE, TIR'A ÇARPAN UZMAN ...
(Görüntülü)35 MİLYON LİRA TOPLANDI, EGEMEN BEBEK ŞİFA YOLCULUĞUNA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)35 MİLYON LİRA TOPLANDI, EGEMEN BEBEK ŞİFA ...
(Görüntülü)AHŞAP HEYKELLERİN EN BÜYÜĞÜ 4 METRE, EN KÜÇÜĞÜ 5 SANTİM
YEREL HABERLER (Görüntülü)AHŞAP HEYKELLERİN EN BÜYÜĞÜ 4 METRE, EN ...
Sahte diplomalı mimara soruşturma
YEREL HABERLER Sahte diplomalı mimara soruşturma
Ahşap heykellerin en büyüğü 4 metre, en küçüğü 5 santim
YEREL HABERLER Ahşap heykellerin en büyüğü 4 metre, en küçüğü 5 ...
Antalya'da sahte para operasyonunda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da sahte para operasyonunda yabancı uyruklu 5 ...
Prosecco Doc Imoco Conegliano dünya şampiyonu
YEREL HABERLER Prosecco Doc Imoco Conegliano dünya şampiyonu
AKTOB Başkanı Kavaloğlu, TGA yönetimine aday oldu
YEREL HABERLER AKTOB Başkanı Kavaloğlu, TGA yönetimine aday oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi, selden zarar gören esnaftan 1 ay su ücreti almayacak
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi, selden zarar gören ...
Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
Voleybol'da FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde VakıfBank, rakibi Prosecco DOC Imoco Volley'e yenilerek ikinci oldu
YEREL HABERLER Voleybol'da FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası ...
12. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi
YEREL HABERLER 12. Uluslararası Alanya Yeni Yıl Pazarı sona erdi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası
"Sel bahanesiyle çiftçiyi mağdur etmeyin" uyarısı
YEREL HABERLER "Sel bahanesiyle çiftçiyi mağdur etmeyin" uyarısı
Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü Antalya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA &#039;YÜKSEK KİRA&#039; PROTESTOSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA 'YÜKSEK KİRA' ...
Antalya'da 'yüksek kira' protestosu
YEREL HABERLER Antalya'da 'yüksek kira' protestosu
(Görüntülü) KANALA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ BEKİR, YAŞAMINI YİTİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KANALA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ BEKİR, YAŞAMINI ...
Kanala düşen 2 yaşındaki Bekir, yaşamını yitirdi / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kanala düşen 2 yaşındaki Bekir, yaşamını yitirdi / Ek ...
(Görüntülü) YILBAŞINDA KONSER ŞÖLENİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YILBAŞINDA KONSER ŞÖLENİ
1'inci Dünya Savaşı'nın başlangıcına tanıklık eden tarihi köprü, ziyaretçileri ağırlıyor
YEREL HABERLER 1'inci Dünya Savaşı'nın başlangıcına tanıklık eden ...
Yılbaşında konser şöleni
YEREL HABERLER Yılbaşında konser şöleni

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.