ANKUTSAN, Anadolu 500 sıralamasında 26 basamak yükseldi



ANTALYA, (DHA) -Türkiye´nin 5 farklı ilindeki 6 üretim tesisinde yılda 420 bin ton oluklu mukavva levha ve kutu, 300 bin ton kâğıt üretme kapasitesiyle hizmet veren ANKUTSAN, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hamleleriyle yükselmeye devam ediyor. Firma, Ekonomist Dergisi `´Anadolu´nun En Büyük 500 şirketi `´ araştırmasında 26 basamak yükselerek 105´inci sırada yer aldı.Kurulduğu 2002 yılından beri tüm sektörlerin ihtiyacına uygun yenilikçi ve sürdürülebilir ambalaj çözümleri sunan ANKUTSAN; sürekli artan yatırımları, üstün hizmet ve kalite anlayışıyla fark yaratmayı sürdürüyor. Şirket, yüzde yüz yerli sermaye ile Antalya´da kurulduğu günden bugüne yaptığı sürekli yatırımlarla oluklu mukavva sektöründe `en fazla yatırım yapan şirket´ konumunu koruyor.ANADOLU´NUN YÜKSELEN GÜCÜOluklu mukavva kutu sektörünün liderlerinden ANKUTSAN; merkezi İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde olan şirketlerin yer aldığı Anadolu 500 listesinde bu yıl da başarısına yenisini daha ekledi. Ekonomist Dergisi ve Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğinde, 2021 verilerine göre düzenlenen `´Anadolu´nun En Büyük 500 şirketi`´ araştırmasında; bir önceki yıla kıyasla 26 sıra yükselerek en büyük 105´inci şirket oldu. Kurulduğu Antalya´dan, Mersin, Ankara, Adana ve Tekirdağ olmak üzere Türkiye´nin farklı illerindeki tesislerinde üstün teknoloji ile üretim yapan ANKUTSAN; Anadolu´nun yükselen gücü olmayı sürdürüyor.ANKUTSAN´DAN DEV YATIRIMAnadolu´nun en büyük 105´inci şirketi olan ANKUTSAN, 70 milyon Euro yatırım yaptığı Adana´daki yeni fabrikasının çalışmalarına hızla devam ediyor.Bu yatırımla Adana´daki ikinci kâğıt fabrikasını açacak olan ANKUTSAN, yeni fabrikasını 2023 yılı son çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor. Yeni fabrikasıyla oluklu mukavva kutu ve levha üretimi için ihtiyaç duyduğu tüm hammaddeyi kendi üretecek olan ANKUTSAN, ileri teknoloji donanımıyla kurduğu yeni tesisi ile sektöründe çalışmasını sürdürüyor."DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Anadolu 500 sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ANKUTSAN CEO´su Deniz Erdoğan; ülke ekonomisine katma değer sağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, "Yüzde 100 yerli sermaye yapımızla Anadolu´dan tüm dünyaya açılan bir üretici şirketiz. Ürettiğimiz nitelikli oluklu mukavva kutu çözümlerini 5 kıtada 60´tan fazla ülkedeki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Anadolu´nun en büyük şirketlerinin açıklandığı bir listede her yıl düzenli olarak yükseliyor olmamız açıkçası bizim için anlamlı bir gurur kaynağı. Biz gücümüzü Anadolu´dan ve Anadolu insanından alıyoruz. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; yarattığımız bu güzel değerleri ancak ve ancak emekle daha ileriye taşıyabiliriz" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya

2022-12-20 09:40:32



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