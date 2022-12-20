Sahibinin inadı, evi kentin simgesi yaptı



Semih ERSÖZLER/SARAYBOSNA, (DHA)BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'da, turistlerin uğrak noktası olan İnat Kuca (İnat Evi), ilginç hikayesiyle dikkat çekiyor. Nehrin kıyısında bulunan ve yerine belediye binası yapılması için satın alınmak istenen evin sahibinin, nehrin karşısına birebir aynısının yapılması şartıyla teklifi kabul etmesi sebebiyle eve 'İnat Evi' adı verildiği belirtildi.

Saraybosna'ya 19'uncu yüzyılda hükmeden AvusturyaMacaristan İmparatorluğu yönetimi tarafından kente görkemli idari binalar yapıldı. Sıra belediye binası yapımına geldiğinde, kenti ikiye ayıran Miljacka Nehri´nin kıyısı en uygun nokta olarak düşünüldü. Bu bölgede görkemli bir belediye binası inşa edilmesine karar verildi. Binanın yapılmasının planlandığı noktada bulunan ev, yetkililer tarafından satın alınmak istendi, ancak evin sahibi her teklifi reddederek, satmayacağını söyledi. Evin sahibi, 'Evin yapı malzemeleri taşınarak, nehrin karşısına birebir aynısını yapılması´ şartıyla yerini vereceğini söyledi. Bu şartı kabul eden yönetim, evin yapı malzemelerini nehrin karşısına taşıtarak, büyük titizlikle birebir aynısını inşa ettirdi. Evin yerine de şu an 'Saraybosna'nın hafızası' olarak bilinen Vijecnica Kütüphanesi inşa edildi.

Nehrin karşı kıyısına yapılan ev ise 'İnat Evi' anlamına gelen 'İnat Kuca' olarak anılmaya başlandı. Şimdilerde restoran olarak kullanılan evin üstünde 'İnat Kuca', girişinde de hikayesini anlatan tabelalar bulunuyor. Restorandan nehrin manzarası ve evi yerinden eden Vijecnica Kütüphanesi'nin ihtişamı izlenebiliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-12-20 09:53:07



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