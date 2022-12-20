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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı

DHA

Dağ yürüyüşünde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çıktıkları dağ yürüyüşünde sarp kayalıklarda mahsur kalan 1'i kadın. 4 Rus turist, kurtarıldı.
Beldibi Mahallesi'nden 17 Aralık günü yürüyüşe çıkan 1'i kadın 4 Rus turist, bir süre sonra dağda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aynı gün saat 19.30 sıralarında yapılan ihbar sonrası İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, turistlerin bulunduğu bölgeye doğru harekete geçti.
Ekipler, gece boyu süren çalışmaların ardından saat 07.00 sıralarında turistlerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle helikopter desteği istendi. Aydın Filo Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky tipi helikopter, Kemer'e gelip, S.K., S.I., E.M. ve A.V.'yi aldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Rus turistler, ilçe merkezine bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2022-12-20 10:43:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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