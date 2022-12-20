İskele sökümü yaparken 8'inci kattan düşüp öldü

Akıl hastası olan kadın iki çocuk annesine korkunç şeyler yaptırdı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat halindeki binanın 8´inci katında iskele sökümü yaparken düşen Sadettin Dursun (32), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilbahçe Mahallesi Tevfik Işık Caddesi'nde inşaat halindeki 12 katlı binada meydana geldi. Sadettin Dursun, binanın 8´inci katında iskele sökümü yaparken dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Sesleri duyan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla sağlık ekipleri, Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Dursun'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-12-20 14:01:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.