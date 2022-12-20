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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da tatilciler, aralıkta güneşin keyfini çıkardı

DHA

Antalya'da tatilciler, aralıkta güneşin keyfini çıkardı


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güneşli havanın keyfini çıkaran tatilcilerin bir kısmı güneşlendi, bir kısmı ise denize girdi.
Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, Konyaaltı sahili doldu. Bölgede bulunan otellerde tatil yapan turistler sahile akın etti. Sahilde yüzenlerin yanı sıra güneşlenenlere Antalyalılar da eşlik etti. Balık tutanlar, yürüyüş yapıp bisiklete binenler de sahil şeridini doldurdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2022-12-20 14:05:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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