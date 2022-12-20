Antalya'da tatilciler, aralıkta güneşin keyfini çıkardı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güneşli havanın keyfini çıkaran tatilcilerin bir kısmı güneşlendi, bir kısmı ise denize girdi.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, Konyaaltı sahili doldu. Bölgede bulunan otellerde tatil yapan turistler sahile akın etti. Sahilde yüzenlerin yanı sıra güneşlenenlere Antalyalılar da eşlik etti. Balık tutanlar, yürüyüş yapıp bisiklete binenler de sahil şeridini doldurdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-12-20 14:05:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.