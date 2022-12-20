Alanyaspor'da kupa maçı hazırlıkları tamam

Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci turunda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor bugün yaptığı tek idmanla çalışmalarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda TFF 1'inci Lig takımlarından Eyüpspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-yeşilli ekip karşılaşma öncesi son çalışmasını teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde gerçekleştirdi. Futbolcular düz koşu ve ısınma çalışmasıyla başladıkları antrenmanın ikinci kısmında ise takımlara ayrılarak taktik çalışma yaptı. Yarın 17.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2022-12-20 14:10:07
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