Burdur'da sokağa terk edilen bebeğin durumu kritik (2)

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ANNE YAKALANDI

Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde dünyaya getirdiği kız bebeği dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Mehmet Mustafa Taşlıoğlu'nun evinin önüne bırakan M.Y. (33), jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Aynı köyde oturan evli ve 3 çocuğu daha olduğu belirtilen M.Y., Burdur Devlet Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mesut MADAN

2022-12-20 17:42:53



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