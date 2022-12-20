Kılıçdaroğlu, Antalya'da



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere Antalya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Antalya Havalimanı VIP bölümünde yoğun kalabalık tarafından karşılandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere Antalya'ya geldi. Kılıçdaroğlu'nu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP ve İYİ Parti´nin Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda parti yöneticisi ve partili karşıladı. Havalimanındaki karşılamanın ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ilk olarak Uncalı Mahallesi Portakal Caddesi´nde, mayıs ayında PençeKilit Operasyonu bölgesinde PKK´lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler´in babası Mesut Güler ve annesi Berrin Güler´i evlerinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, şehit evini ziyaretin ardından konaklayacağı otele geçti. Kılıçdaroğlu, burada da CHP Gençlik Kolları üyelerince karşılandı. Konfeti, meşale ve coşkulu bir karşılama töreni düzenlenen Kılıçdaroğlu´nu karşılayan gençler, `Gençliğin gururu Kılıçdaroğlu´, `İktidar iktidar´ sloganları attı.

Antalya programı kapsamında yarın, geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçelerini ziyaret edecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi´nin Cam Piramit´te düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-12-20 22:20:40



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