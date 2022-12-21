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Ev sahibinin kiracı kadına saldırısı kamerada

DHA

Ev sahibinin kiracı kadına saldırısı kamerada


Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, ev sahibi Muzaffer Erdem´in evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı Hafise Kaynarca'yı (59) darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan ev sahibi Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 13.50´de Tomalar Mahallesi 836 Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Bitişik nizam evde yaşayan ev sahibi Muzaffer Erdem ve ailesi, yan taraflarındaki 3 yıllık kiracıları Hafise Kaynarca´dan birkaç ay önce evden çıkmasını istedi. Evde kızı ve iki torunu ile birlikte yaşayan ve kirası geçen aylarda 3 bin 500 liradan 5 bin liraya çıkan Kaynarca da kızının alerjik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle hemen ev bulamayacağını ancak ev yaptırmak suretiyle ayrılacaklarını belirterek birkaç ay süre istedi. Bu talebe önce olumlu yanıt veren ev sahibi daha sonra evden hemen çıkmalarını kardeşlerinin gelip oturacağını söyleyerek tahliye talebinde bulundu. En son yaklaşık bir ay önce yine Kaynarca´nın kızı Nur Bahar S. ile tartışma yaşayan ve karakolluk olan iki ailenin dosyaları uzlaşma komisyonunda beklerken ev sahibi ve kiracı arasında dün yine kavga yaşandı.
EŞİ VE KIZI BAHÇEDEN ÇIKARDI
Kiracı Hafise Kaynarca´nın evindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bahçe kapısından içeri giren ev sahibi Muzaffer Erdem kiracının yanına giderek tartışmaya başlıyor. Ardından ev sahibinin kiracı kadını darbettiği anlar saniye saniye kaydediliyor. Adamın darbeleriyle yere düşen kiracı kadın kendine gelmeye çalışırken ev sahibi ise eşi ve kızı tarafından bahçeden çıkarılıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kiracının şikayetçi olması üzerine iki aileyi de polis merkezine götürdü.
Kiracı Hafise Kaynarca, ifadesinde, "Bitişik evde oturan ev sahibimizin kızıma bağırdığını duymam üzerine evden çıktım. Bu sırada ev sahibi ikametinden çıkarak bizim evin ön kapısına geldi. Ben kızımı korumak için ikametin içerisine ittim. Muzaffer Erdem´e evimizden gitmesini söyledim. Bu sırada eşi ve kızı geldi. Muzaffer Erdem benim başıma vurma suretiyle darp etmeye başladı. Kendimi savunmaya çalıştım. Darbın etkisiyle yere düştüm ve yuvarlandım" dedi.
Kiracısını dövmekle suçlanan Muzaffer Erdem ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Gözaltına alınan ev sahibi Muzaffer Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN
2022-12-21 13:28:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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