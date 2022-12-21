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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere teşekkür

DHA

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere teşekkür


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesini ziyaret etti. CHP'li ve AK Parti'li belediyelerden yardım geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "AK Parti'li belediye başkanlarının da buraya araç gereç gönderdiklerini biliyorum. Onlara da yürekten teşekkür ederim çünkü biz bir aradayız, farklı düşünebiliriz ama bir yerde felaket olduğu zaman beraber yardıma koşmak zorundayız" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere dün akşam Antalya'ya geldi. Havalimanında kalabalık grup tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, mayıs ayında Pençe-Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in babası Mesut Güler ve annesi Berrin Güler'i evlerinde ziyaret etti. Şehit evine ziyaretinin ardından konaklayacağı otele geçen Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları üyelerince konfeti ve meşaleler ile karşılandı. Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde, sel felaketi yaşanan Kumluca ilçesini ziyaret etti. Parti üst yönetimi, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve diğer ilçe belediye başkanlarının da katıldığı ziyarette Kılıçdaroğlu, Kumluca merkezde köprüleri yıkılan derenin olduğu alanda inceleme yaptı.
'GÖLETLERİN YAPILMASI LAZIM'
Bölge halkıyla sohbet eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, burada açıklama yaptı. Doğal afetlerin insan elinde olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Önlem almak lazım. Gördüğüm kadarıyla burada daha önce de benzer olaylar oldu. Uzmanlar gelmiş ve orada göletlerin yapılması gerektiğini söylemiş. Bunu tespit edenler, devletin liyakatli personeli, uzmanları, mühendisleri. Böyle olursa aşırı yağış halinde de sorunlar giderilebilir ama aradan uzun süre geçmesine ve o felaketler yaşanmasına rağmen bu göletlerin yapılmaması ciddi bir sorun tabi. Siyasi iktidar tarafından ders alınması ve göletlerin yapılması lazım. Çok büyük maliyetler değil aslında, küçük maliyetler" dedi.
'ACILARINIZI PAYLAŞMAK İÇİN GELDİM'
Felaket ve sonrasındaki süreçte büyükşehir ve diğer belediye başkanlarının da ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu tür felaketlerde sağ olsun başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok belediye başkanımız da buraya gerekli araçları gönderdi. Yiyeceğinden, içeceğinden, vatandaşın yaşadığı sıkıntıları gidermek için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ben hepinizin huzurunda başta Muhittin başkan olmak üzere buraya yardım gönderen bütün belediye başkanlarına, kimsenin hakkını yemek istemem, AK Parti'li belediye başkanlarının da buraya araç gereç gönderdiklerini biliyorum. Onlara da yürekten hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Çünkü biz bir aradayız, farklı düşünebiliriz ama bir yerde felaket olduğu zaman hep beraber yardıma koşmak zorundayız. Yardım gönderen, yaraları saran, sizin acılarınızı paylaşan bütün kardeşlerime yürekten teşekkür ederim. Ben de acılarınızı paylaşmak için geldim" diye konuştu.
Ortalığın biraz derlenip toparlandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ama benzer felaketler her zaman olabilir. İklim ve şartlar değişiyor özellikle Akdeniz havasında büyük ciddi değişiklikler olacak. Bunu bütün dünyanın en önemli uzmanları dile getiriyor, Birleşmiş Milletler'in raporları var. Sağlıklı, iyi düşünen bir hükümet, devleti liyakat üzerine oturtan bir hükümet bu felaketleri önceden görür ve ona göre önlemi alır. Bir felaket yaşandığında da en az zayiatla onu gidermeye çalışacak. İnşallah onlar olacak. AK Parti'li belediyeler de yardım ettiler. Dolayısıyla bir felaket konusunda hiçbir parti gözetmeksizin katkı veren, en azından yaşanan felaketin ortaya çıkardığı zararları giderme konusunda emek harcayan bütün belediye başkanlarına teşekkür etmek isterim. Bu benim görevimdir zaten, hiçbir ayrım yapmaksızın. Çünkü burası önemli bir yer, tarım konusunda Türkiye'nin önemli kritik bölgelerinden biri. Buranın sürekli üretmesi lazım, ürettiğinde hem burası hem Türkiye bizler de kazanıyoruz. Dolayısıyla var olan sorunların çözümü konusunda büyük çabalar gösterildi" dedi. 
'BENZER FELAKETLERİ YAŞAMAYIZ'
Bu tür felaketlerin en az zararla sonuçlanması için göletler yapılması gerektiği konusunda raporlar düzenlendiğini ve devlet yetkililerine teslim edildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sorun o göletlerin bugüne kadar yapılmamış olması. Çünkü bu yağmur yağacak, Allah'ın hikmeti ama o yağmurun getireceği selle beraber gelecek olan milin bir yerde tutulması lazım. Onun için de uzman ve mühendisler diyorlar ki şu alanlara gölet yapacaksınız. Yapılmadığı takdirde bu tür felaketler ortaya çıkıyor. Çok büyük para değil, baraj yapmıyorsunuz, gölet yapıyorsunuz. Bir daha bu tür yağış olduğunda kendiliğinden çözülmüş olacak ya da çok minimum düzeyde bir hasar çıkmış olacak ortaya. İyi ki bu ormanlar var bu dağlarda, orman olmasa yağmur yağdığında çok daha büyük felaket olacak. O nedenle ben tekrar bütün Kumlucalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah benzer felaketler yaşamayız. Sizler ürettikçe ve kazandıkça bizde çok mutlu oluruz" diye konuştu. 
Açıklama sonrası seraları gezen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Finike ilçesindeki ziyaretin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit'te düzenleyeceği toplu açılış törenine katılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-12-21 14:23:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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