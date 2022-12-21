Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere teşekkür (3)

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KURS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya programı kapsamında Kemer'e geldi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile birlikte Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Emin Gül, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Kurs merkezi girişinde çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, kurs merkezini Başkan Topaloğlu ile gezdi. Burada kurs müdürü Suat Göv'den merkez hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, öğrencilerle sohbet edip eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, nasihatlerde bulundu. Belediye Başkanı Topaloğlu'nun eğitime yaptığı destekleri yakından takip ettiklerine dikkati çeken Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Topaloğlu'na teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Kılıçdaroğlu, kurs merkezi çıkışında öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)ANTALYA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-12-21 16:43:40



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