Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere teşekkür (4)



'MİLLET İTTİFAKI 6 AY SONRA MARATONU BİTİRECEK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 45 ayda hayata geçirdiği 80 projenin açılış törenine katıldı. Cam Piramit Sabancı Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törene partililer yoğun ilgi gösterdi. Törende konuşma yapmak için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, partililerin 'iktidar' tezahüratına "Az kaldı, meraklanmayın, az kaldı" diye karşılık verdi.

Yerel seçimlerden önce 'Sakın oy vermeyin. Oy verirseniz sosyal yardımlar kesilir' diye propaganda yapıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Hizmeti veriyorlar, hiçbir sosyal yardım kesilmedi. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelerin aldığı sosyal yardımlar çok daha fazla oldu ve insani boyutta artı. Sağ elin verdiğini sol el görmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız, 'Süt dağıtacağım çocuklara' demişti. Seçildikten sonra süt dağıtıyordu. Bir gün 'Nerede sütler? Dağıtmıyorsun' diye eleştiri geldi. Oysa aylardır süt dağıtılıyordu. Kimsenin yoksulluğu afişe edilmiyordu. Biz insanoğluna değer veriyoruz. Fakirlik kader değil. Siz iş imkan verdiniz de çalışmadı mı? İş imkanı vermiyorsunuz. İnsanlar bir kuru dilim ekmeğe muhtaç kalıyor. Onlara sosyal yardım yapılırken onların onurunu korumak zorundayız. Kimliğini afişe etmemeliyiz. Millet ittifakı 6 ay sonra maratonu bitirecek, iktidar olduğunda aile destek programı gelecek. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Sağ elin ödediğini sol el görmeyecek. Ödenecek yardım banka hesabına yatacak. Kadının banka hesabına yatacak. Kadın her ay işçi memur gibi parasını çekecek. Onun yolsuz olduğunu sadece devlet bilecek" diye konuştu.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI CEZALANDIRMAK İSTİYORLAR'

CHP'li belediye başkanlarının çalışmasını hazmedemeyenler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "'Bu kadar müfettiş gönderiliyor, paraları kesiyoruz, bu kadar engel çıkarıyoruz ama nasıl olur da bu belediye başkanları mucize yaratıyor?' deniyor. Senin, belediye başkanlarından da bizim belediye başkanlarından da haberin yok, çalışıyorlar. Bizim bir belediye başkanımıza 200'ün üzerinde müfettiş gelmiş, 5 yıl dolmamış. Dedim, belediye başkanıma, 'Yer ayırtın, otursunlar, Ankara'ya gitmelerine gerek yok'. Siz Ankara'ya gitmeyin, burada kalın, 365 gün denetim yapın. Denetimden, çekinmeyin, korkmayın ama ön yargılı denetim olmamalı. Belediye başkanlarımızı cezalandırmak istiyorlar. Her şeye rağmen ülkede namuslu hakimler var. Belediye başkanının hakkını belediye başkanına teslim ediyor" dedi.

'6'LI MASADA 6 LİDER BİRLİKTEYİZ'

'Millet İttifakı'nın hedeflerini anlatan Kılıçdaroğlu, "'Millet İttifakı' olarak bir aradayız. 6'lı masada 6 lider birlikteyiz. 6 liderin tek hedefi var. Bu ülkeye demokrasi, huzur, barış getirmek; kucaklaşmayı sağlamak. Ayrılmayı, kavga etmeyi değil kin ve öfkeden arınmayı kucaklaşmayı getirmektir. Gerçek anlamda demokrasi getirmek istiyoruz. Bu ülkeye demokrasi geldiği zaman barış ortamı sağlamış oluruz. Demokrasi geldiği zaman insanların karnı doyacak. Demokrasi geldiği zaman insanlar düşüncelerini özgürce ifade edecek. İşe demokrasiden başladık. Bizi bir araya getiren temel kavram demokrasidir. Demokrasi olmasa ekmek olmaz" diye konuştu.

400 BİN DOLARLIK DAİRE ALDIN MI VATANDAŞLIK VERİLİYOR

Gelişen demokrasiyle ekonomi, ileri teknoloji, büyüme, iyi eğitim, havza bazlı tarımda planlama, çiftçinin zarar etmediği modelin geleceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Cep telefonlarının hiçbiri Türkiye'de üretilmiyor. Biz katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı konumundayız. Biz pazar olmak istemiyoruz, üretmek istiyoruz. Bununla dünyaya meydan okumak istiyoruz. Satıp ve kazanabiliriz. Bunu yapabiliriz. Üniversiteleri gerçek alamda üniversite yapacağız, bilgi üreten üniversiteler yapacağız. O nedenle Amerika'ya gittim, o nedenle MIT'e gittim, dünyanın bir numaralı üniversitesi teknoloji konumunda. İngiltere'ye gittim de vatandaşlık için aranan koşullar. Dünyanın en önemli 20 üniversitesinden kim mezun olursa olsun İngiltere'ye geldiğinde vatandaşlık veriyorlar. Bizde ise ne olursan ol, 400 bin dolarlık daire aldın mı sana vatandaşlık veriliyor. Onların dünyaya bakışına bakın, bizimkine bakın. Biz bugünleri yaşamak istemiyoruz."

'ASLA UMUTSUZ OLMAYIN'

Gençlerin neden yurt dışına gitmek istediğini araştırdıklarından bahseden Kılıçdaroğlu, "İki temeli var. Gençler özgürlük istiyor, özgürce düşüncelerini ifade etmek istiyor, sanat ve kültürün yaşamının bir parçası olmasını istiyorlar. 'Bu asgari ücretle ne ev ne otomobil alabilirim ama Almanya, Norveç, Kanada'ya gitsem hem ev hem otomobil alırım' diyor. O zaman 'Bana bu ülke ne veriyor' diyorlar. O gençlere sesleniyorum; asla umutsuz olmayın. Düşündüklerinizin hepsini 6'lı masadaki liderler düşünüyor. Bunların tamamını Türkiye'de hayata geçireceğiz" dedi.

BAŞKAN BÖCEK: GÖNLÜMÜZ SİZİ CUMHURBAŞKANI, MERAL ABLAMI BAŞBAKAN GÖRMEK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kentte hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Konaklama vergisi gelirinin belediyelere aktarılmasını talep eden Böcek, "6 milyar 950 milyon Türk lirasıyla Türkiye'nin en borçlu belediyesini devralmıştık. İsrafa son verdik. Çılgın projelerle ranta değil halkın yararına projelere devam ettik. Kaosun parçası olmak yerine çözümün parçası olmayı tercih ettik. Bir yanda iç dış borçları ödedik bir yandan da projeleri ürettik. Çalışanımıza, kurum ve kuruluşa, esnafa, günü geçmiş borcumuz yok" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in desteğiyle göreve geldiğine değinen Başkan Böcek, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kararına saygı duyarak çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Böcek, "Gönlümüz; 6'lı masadan sizi cumhurbaşkanı görmek, Meral ablamı da başbakan görmek istiyoruz" dedi. (DHA)Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2022-12-21 17:44:52



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