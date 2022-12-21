Alanyaspor - Eyüpspor: 3-2



Engin ATAOĞLU / ALANYA, (DHA)-

STAT: Kırbıyık Holding

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Salih Mazlum, Hakan Karabalcık

ALANYASPOR: Runarsson, Fatih Aksoy, Fer, Balkovec (Dk. 91 Efkan Bekiroğlu), Candeias (Dk. 58 Pedro Pereira), Umut Güneş (Dk. 71 Doumbia), Lusamba (Dk. 91 Wilson Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk. 58 Zinedine Ferhat), Efecan Karaca, Cavaleiro (Dk. 58 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan

EYÜPSPOR: Emrullah Şalk, Berkan Emir, Bülent Uzun (Dk. 91 Can Bayırkan), Fethi Özer, Taşkın İlter, Ahmed Ildız, Mete Demir (Dk. 67 Sekidika), Badji (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Cenk Ahmet Alkılıç, Umut Bulut (Dk. 79 Babel), Dibba (Dk. 99 Arda Yumurtacı)

GOLLER: Dk. 72 Zinedine Ferhat, Dk. 80 Ahmed Hassan, Dk. 112 Doumbia (Alanyaspor), Dk. 9 Mete, Dk. 86 Taşkın (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Pereira, Oğuz Aydın (Alanyaspor), İbrahim Akdağ (Eyüpspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5´inci turunda Corendon Alanyaspor sahasında Spor Toto 1´inci Lig takımlarından Eyüpspor´u ağırladı. 90 dakikalık normal sürenin 2-2 beraberlikle sonuçlanmasından sonra uzatmalara giden maçta ev sahibi Alanyaspor, 112'nci dakikada Doumbia´nın golüyle 3-2´lik skorla galip gelerek Ziraat Türkiye Kupası´nda son 16´ya kaldı.

9´uncu dakikada sağdan gelişen Eyüpspor kontratağında Ahmet Ildız´ın ara pasında ceza sahasına sokulan Mete'nin gelişine yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

32´nci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında sahanın ortasına doğru hareket eden Lusamba topu kale önüne yükseltti. Burada topu kontrol eden Cavaleiro kaleciyle baş başa kaldı. Kalenin soluna yaptığı plase vuruşunu kaleci Emrullah zamanında uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

36´ncı dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf rakibini geçerek ceza sahasına ortaladı. Burada topa yükselen Candeias´ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

42´nci dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor kontratağında Ahmet´in ara pasında ceza sahası yayında topu kontrol eden Mete sert vurdu kaleci Runarsson topu kornere tokatladı.

44´üncü dakikada sol kanatta topu rakip alana taşıyan Yusuf´un ceza sahasına ortasına yükselen Ahmed Hassan´ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takım Eyüpspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.

54´üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında kale önünde oluşan karambolde seken topa Mete´nin müdahalesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu elle oynama tespit ederek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmed Hassan´ın vuruşu sağ direğe çarparak auta çıktı.

62´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında topu rakip sahada kontrol eden Zinedine Ferhat sol çaprazda hareketlenen Pereira´ya pasladı. Bu oyuncunun ortasında ceza sahası içine sokulan Zinedine Ferhat´ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

76´ncı dakikadaki Alanyaspor atağında ceza sahasına sağdan giren Efecan kale önüne gönderdi. Burada topa hareket eden Doumbia´ya kaleci Emrullah´ın müdahalesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunda ikinci kez topun başına geçen Ahmed Hassan topu dışarı gönderdi.

80´inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Ferhat´ın ortasında ön direkte topa uzanan Ahmed Hassan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

86´ncı dakikada Eyüpspor´un kazandığı korner vuruşunda topun başına geçen Berkan Emir´in kale önüne yaptığı ortada topla buluşan Sekidika´nın şutu kaleci Runarsson´dan döndü dönen topa uzanan Taşkın´ın şutu ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2´lik beraberlikle sonlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

94´üncü dakikada gelişen Eyüpspor atağında kale önünde oluşan karambolde topa uzanan Pa Dibba´nın şutunda kaleci Runarsson son anda uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyon sonrasında sakatlanan Pa Dibba sedye ile tedaviye gönderilirken yerine Arda Yumurtacı oyuna girdi.

Maçın ilk uzatma yarısı skor değişmeden sonlandı.

112´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası yayının önünde topla buluşan Ahmed Hassan topu kale önüne yükseltti. Ceza sahasına hızlı giren Doumbia´nın vuruşu ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşma uzatmaların sonunda ev sahibi Alanyaspor´un 3-2´lik üstünlüğüyle sonlandı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2022-12-21 20:12:11



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