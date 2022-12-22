Gökyüzünde yılbaşı sürprizi: 7 gezegen, dolunay ve Plüton

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökyüzünde yılbaşı sürprizi: 7 gezegen, dolunay ve Plüton

DHA

Gökyüzünde yılbaşı sürprizi: 7 gezegen, dolunay ve Plüton


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)YILBAŞI akşamı 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. 7 gezegene, dolunaya çok yakın evresiyle Ay da eşlik edecek. Gezegenlikten çıkartılan Plüton ise 20-30 santim çaplı teleskoplarla izlenebilecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık, "Merkür ve Venüs batı ufku civarında, süreleri kısa. Fakat Jüpiter, Satürn ve Mars, gece yarısı sonrasına kadar rahatlıkla gözlenebilir" dedi.
Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) her yıl derlediği Gök Olayları Yıllığı'nda 2022'nin en önemli gök olaylarından biri olarak gösterilen 'gök olayı'na göre; 31 Aralık 2022 tarihinde gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. Bu gezegenlere dolunaya çok yakın evresiyle Ay da eşlik edecek. 20-30 santim çaplı teleskobu olanlar ise gezegenlikten çıkartılan Plüton'u da izleyebilecek.
BENZER OLAYIN TEKRARI 2040'DA OLABİLİR
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık, 31 Aralık'ta gün batımında itibaren görülebilecek 'gök olayı'nın çok ender bir olay olduğunu söyledi. Gezegenlerin hepsinin bir anda gökyüzünde görüleceğini belirten Dr. Özışık, "Benim hatırladığım 2018 yılında dört gezegendi; bir gecede baktığınızda hepsini görebiliyordunuz. Fakat böyle 6-7 gezegenin birden, belirli bir saatte gökyüzünde olması olasılığı gerçekten çok düşük. Bundan sonraki hesaplamalar yaklaşık 2040 yılında buna benzer bir şey olacağını gösteriyor" dedi.
GEZEGEN DİZİLİMİ AĞUSTOS AYINDA BAŞLADI
Çıplak gözle bakıldığında 5 gezegen, küçük teleskopla ise 2 gezegenin izlenebileceğini belirten Dr. Özışık, "2022'nin özelliği; ağustostan itibaren bu gezegenler, gökyüzünde belli bir sırada dizilmeye başladı. Tabii, ilginç olması nedeniyle 31 Aralık'ı tarih verdik. İnsanlar, yılbaşı gecesi, hava açık olursa kendilerine güzel bir gözlem aktivitesi yapabilir. 30'unda da görülebilir. Fakat 31'inin özelliği; Ay da güzel bir evrede. Dolayısıyla Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve Ay'ı çıplak gözle görebileceğiz. Teleskopu olan gözlemcilerin Uranüs ve Neptün'ü de görme şansları var; ufkun üzerinde, gökyüzünde olacak" diye konuştu.
SAAT 17.30'DAN İTİBAREN GÖRÜLEBİLECEK
Yaşanacak gök olayının gerçek bir şölen olacağını vurgulayan Dr. Özışık, şunları söyledi:
"Saat 17.30'dan itibaren, belirli bir saatte baktığınızda hepsi gökyüzünde olacak. Yoksa sabaha kadar beklersiniz. Normal yıl içindeki herhangi bir günde de gezegenler sırasıyla doğup batıyor ve onları büyük oranda görebiliyorsunuz. Fakat bunun özelliği; saat 17.30'dan sonra, yılbaşı akşamı gökyüzüne bakarlarsa; bu gezegenleri aynı anda çok güzel ayırt edebilirler. Merkür ve Venüs batı ufku civarında, süreleri kısa. Fakat Jüpiter, Satürn ve Mars, gece yarısı sonrasına kadar rahatlıkla gözlenebilir."
PLÜTON'U GÖRMEK İÇİN BÜYÜK TELESKOP ŞARTI
Gök Olayları Yıllığı'nda söz konusu gök olayına ilişkin konfigürasyonlar ile bilgilerin bulunduğu belirten Dr. Özışık, "Plüton ise gezegenlikten çıkartıldı ama cisim olarak küçük gezegen sınıfına dahil edildi. 31 Aralık akşamı o da Merkür, Venüs civarında. Fakat Plüton'u görmek için gerçekten büyük çaplı bir teleskop gerekiyor. Fakat bence meraklı insanlar, Plüton'u da görüntülemeye çalışacak. Çünkü çok uzak ve çok küçük bir gezegen olduğu için son derece sönük; orta karar bir teleskopla bile görünmez, 20-30 santimden daha büyük teleskop gerekir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-12-22 09:40:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyaspor - Eyüpspor: 3-2
YEREL HABERLER Alanyaspor - Eyüpspor: 3-2
(Görüntülü) ANTALYA - CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU - (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - CHP GENEL BAŞKANI KEMAL ...
(Görüntülü) ANTALYA - CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU - (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - CHP GENEL BAŞKANI KEMAL ...
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
(Görüntülü) ANTALYA - KILIÇDAROĞLU &#039;MİLLET İTTİFAKI 6 AY SONRA MARATONU BİTİRECEK&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - KILIÇDAROĞLU 'MİLLET ...
(Görüntülü) ANTALYA - KILIÇDAROĞLU KURS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - KILIÇDAROĞLU KURS MERKEZİNİ ...
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere teşekkür (4)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da toplu açılış törenine katıldı:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da toplu ...
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere teşekkür/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere ...
Antalya'da 2 bin 265 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 2 bin 265 litre kaçak içki ele geçirildi
(Görüntülü)KILIÇDAROĞLU KUMLUCA&#039;DA SERALARDAKİ ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KILIÇDAROĞLU KUMLUCA'DA SERALARDAKİ ...
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere teşekkür (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere ...
(Görüntülü)MEVLEVİHANE&#039;DEKİ HAMAM RESTORE EDİLECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü)MEVLEVİHANE'DEKİ HAMAM RESTORE ...
(Görüntülü)KILIÇDAROĞLU FİNİKE&#039;DE BALKON KONUŞMASI YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KILIÇDAROĞLU FİNİKE'DE BALKON ...
Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 13 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç ...
(Görüntülü) KILIÇDAROĞLU&#039;NDAN CHP&#039;Lİ VE AK PARTİ&#039;Lİ BELEDİYELERE TEŞEKKÜR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP'Lİ VE AK ...
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere teşekkür (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere ...
Kılıçdaroğlu, sel afeti yaşanan Finike'yi ziyaret etti:
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, sel afeti yaşanan Finike'yi ziyaret ...
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere teşekkür
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li ve AK Parti'li belediyelere ...
Milletvekili Uslu, Kumluca'da selden zarar gören çiftçileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Uslu, Kumluca'da selden zarar gören ...
(Görüntülü) EV SAHİBİ İLE KİRACININ KAVGASI KAMERALARA YANSIDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EV SAHİBİ İLE KİRACININ KAVGASI ...
Kılıçdaroğlu, sel afeti yaşanan Kumluca'yı ziyaret etti:
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, sel afeti yaşanan Kumluca'yı ziyaret ...
Ev sahibinin kiracı kadına saldırısı kamerada
YEREL HABERLER Ev sahibinin kiracı kadına saldırısı kamerada
Kumluca'da selden etkilenen afetzedelere yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Kumluca'da selden etkilenen afetzedelere yardımlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.