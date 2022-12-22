Antalya'da 3 gündür kayıp olarak aranan kadını jandarma buldu

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan Serpil Arıkan (50), jandarmanın çalışması sonucu Aksu ilçesinde yalnız başına otururken bulundu. Sağlık durumu iyi olan Arıkan, ailesine teslim edildi.

Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki evinden 20 Aralık günü saat 11.00 sıralarında çıkan ve bir daha haber alınamayan Serpil Arıkan için ailenin ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Arıkan´ın son olarak Aksu ilçesinde görüldüğünün tespit edilmesi üzerine aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Jandarma yol güzergahında bulunan mobese ve güvenlik kameralarını da kontrol etti. Ekiplerin yaptığı aramalar sonucu Serpil Arıkan sağlıklı şekilde bulunarak, yakınlarına teslim etti.

'OTOBÜSE BİNİP, GİTMİŞ'

Abdurrahmanlar Mahalle Muhtarı Emrah Avşar, "Mahalle sakinlerimizden Serpil Arıkan, salı günü saat 11.00 sıralarında otobüse binerek Aksu ilçesine gitmiş. Burada otobüsten indikten sonra ilçede çeşitli noktalarda güvenlik kameralarına takılmış. Bu sırada jandarma ekipleri ve mahallenin gençleri arama çalışmaları başlattı. Kadın bugün saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Okulu arkasında kendi başına oturduğu sırada bulundu. Sağlık durumu iyi. Bize yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-12-22 14:03:39



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