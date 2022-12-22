Kılıçdaroğlu: Bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 metresi kaldı (3)

KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Saray, TÜİK'in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu, ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine 'biri istedi' diye, öyle oldu. Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye'yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan Alaybeyoğlu
2022-12-22 15:43:46
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