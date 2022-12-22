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Kılıçdaroğlu: Bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 metresi kaldı (4)

DHA

Kılıçdaroğlu: Bir maratonu koşuyoruz, son 500-600 metresi kaldı (4)


'İNSANLARIN MUTFAĞINA EL ATIYORLAR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'daki ziyaretlerinin ardından döndüğü Antalya'da, Yenimahalle Kültür Merkezi'nde bir programa katıldı. Asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Bugün asgari ücret açıklandı, 8 bin 500 lira. TÜİK'in bütün o baskılamalarına rağmen gıda enflasyonunun 5 puan altında. Yani insanların mutfağına el atıyorlar. Ben TÜİK'in önüne boşuna gitmedim. İşçinin emeklinin hakkı gasbedilmesin diye. Enflasyonu düşük gösteriyorlar, ona göre zam yapıyorlar, bu doğru değil. Eğer adalet peşinde koşacaksak, bunu hep beraber yapmak zorundayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayacaksak hep beraber yapmak zorundayız. Kur korumalı mevduat açıyorsun, milyarlar yatıyor orada, 5 kuruş vergi vermiyorlar. Sizlerin, hepimizin ödediği vergilerle onlara para aktarıyorlar, 172 milyar lira. 172 milyar lira ödeyeceksiniz bir avuç kişiye 5 kuruş vergi almayacaksınız. Emekli ekmek, soğan, patates alırken vergi veriyor. Elektrik düğmesine bastığında 5 çeşit, musluğu açtığında 4 çeşit vergi veriyor. Ben buna itiraz ettiğimde niye itiraz ettin diyorlar" dedi. 
Kılıçdaroğlu, "Eğer asgari ücrette pazarlığa açlık sınırından başlarsan sonu böyle olur zaten. Açlık sınırını kabul etmiyoruz, kabul etseydin bari hiç değilse, işçinin, esnafın, çiftçinin, emeklinin hakkı nasıl savunulacak. Bir avuç kişiye milyarları aktaracaksın, milyonlara gelince gıdım gıdım vereceksin. Efendim yüksek zam yaptık. Gıda enflasyonunun yüzde 5 altında resmi rakamlara göre, gayriresmi rakamlar zaten bunun çok daha üstünde. Herkes bunu biliyor" ifadelerini kullandı. 
'İSTANBUL İÇİN YENİDEN SANDIĞI KOY, SEÇİM YAP'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde yaşananları anlatarak şöyle konuştu:
"Şimdi gazetelerden öğreniyoruz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili yeni bir suç duyurusunda bulunulmuş. Neymiş, çürüyen bir yapı var, bu çürüyen yapı içinde devleti sözde yönetiyorlar. Bir kişiye devlet teslim edilmez, teslim edilirse, koskoca 85 milyonluk Türkiye bir süre sonra adalet için bağırmaya başlayacak. Bu kadar büyük haksızlık olmaz. İnsanda biraz vicdan, ahlak, kırıntı kadar biraz adalet duygusu olur. Ne istiyorsunuz Allah aşkına ya, bula bula hiçbir şey bulamıyorlar, birilerini görevlendirecekler, birilerini suçlayacaklar. İlla bir şey yapacaklar. Ya sizin başka işiniz yok mu, memleketin dünya kadar derdi var kardeşim. Şanlıurfa'daki çiftçi elektrik parasını ödeyemiyor. Rize'deki işçi bekliyor, acaba nasıl aylıklarımı alacağım, geçici işçiler acaba nasıl kadromu alacağım diye Çaykur'da bekliyor. Pek çok yerde dünya kadar sorun var. Bunları bırakmışlar, işleri güçleri acaba biz Ekrem Bey´i oradan nasıl alacağız? Çünkü 16 milyonun iradesine darbe vurmak istiyorlar, açık ve net ifade ediyorum. Hem milli irade diyorlar, milli iradeyse İstanbul oyunu kullandı kardeşim, milli irade bu. İtiraz ettin, yerine yeniden seçim yapıldı. Sonuç gene belli. Ha diyorsan ki, 'Yeniden seçim yapacağız', gel kardeşim yarın sabah yeniden seçim yap eğer yüreğin varsa, gel, yarın sabah yeniden seçim yap. İstanbul için yeniden sandığı koy seçim yap. Hayatımda bu kadar dünya malına tamah edilen başka bir yer görmedim. Ne yapacaksınız paraları, dolarları Allah aşkına. Para para, ne yapacaksın, kefenin cebi yok, birisinin bunlara hatırlatması lazım. Kefenin cebi yoktur kardeşim." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-12-22 17:40:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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