Galatasaraylı fanatik engelli genç, en büyük hayalini gerçekleştirdi



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, breakdance (sokak dansı) sırasında düşüp, felç olan ancak çektiği videolarla fenomen haline gelen Emre Kara (34), en büyük hayalini de gerçekleştirdi. Küçüklüğünden beri fanatik Galatasaraylı olduğunu belirten Kara, "En büyük hayalim, Galatasaraylı futbolcularla tanışabilmekti. Sonunda bunu gerçekleştirdim hatta kaleci Fernando Muslera, bana eldivenlerini hediye etti. Benim için inanılmaz bir andı" dedi.

Ürkiye-Mehmet çiftinin en küçük oğlu Emre Kara, Akdeniz Üniversitesi Doğalgaz Isıtma Sıhhi Tesisat Bölümü'nden mezun olup, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda sahne görevlisi olarak işe başladı. Müziğe ilgisiyle 2013'te breakdance yapmaya başlayan Kara, bir süre sonra Ankara ve İstanbul'da yarışmalara katıldı. Kara, 2015 yılında dans sırasında boynunun üstüne düşerken, omuriliğindeki C4 ve C5 kemikleri kırıldı. Boynundan aşağısını kullanamayan Kara, her şeye rağmen yaşama sevincini kaybetmedi.

DHA'NIN HABERİ, UMUT OLDU

Yatağa bağımlı kalan Emre Kara, bir gün ağabeyi Emrah Kara'dan telefonunu önüne koymasını, dokunmatik kalemi de dudaklarının arasına yerleştirmesini söyledi. Ağzı ile kalemi hareket ettirmeyi başaran Kara, video paylaşım sitesine girerek videolar izlemeye başladı. Kendi kanalını açan Kara, oynadığı çeşitli oyunları da buraya yükledi. Videoları binlerce kişinin beğenisi toplayan Kara, 69 bin aboneye ulaşarak fenomen oldu.

DHA'nın 2019 yılında yaptığı haberle beyin takip cihazı almak istediğini duyuran Emre Kara'ya, Çin'de yaşayan Türk girişimci Mehmet Türker, ürettiği gözlüğü hediye etti. Ellerini kullanamayan kişiler için üretilen özel gözlük sayesinde Kara, artık videolarını daha rahat çekebilir hale geldi.

'BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR ANDI'

Küçüklüğünden beri fanatik Galatasaraylı olduğunu, kamp için Antalya'nın Belek ilçesindeki otele gelen takımın antrenmanına giderek en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Emre Kara, "En büyük hayalim, Galatasaraylı futbolcularla tanışabilmekti. Sonunda bunu gerçekleştirdim hatta kaleci Fernando Muslera, bana eldivenlerini hediye etti. Benim için inanılmaz bir andı. Birçok futbolcuyu tanıma fırsatım oldu. Tanıyamadıklarımla da inşallah tanışırız" diye konuştu.

İlk hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Kara, "Sırada Şebnem Ferah ile tanışma hayalim var. İnşallah bir gün ona da ulaşırım ve tanışma fırsatım olur" dedi.

Kendisi gibi özel olan bireylere hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini söyleyen Emre Kara, "Benim durumuma benzer arkadaşlara biraz umut olduğumu düşünüyorum. Onların da güçlü olmalarını istiyorum. Hayat, her şeye rağmen devam ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-12-23 10:09:52



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