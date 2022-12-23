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Eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu ve 14 yıl hapis

DHA

Eşini öldürüp, oğlunu yaralayan sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu ve 14 yıl hapis


Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eşi Hatice Yıldız'ı (43) bıçaklayarak öldürdüğü, oğlu Furkan Yıldız'ı (21) da yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Yıldız (45) ağırlaştırılmış ömür boyu ve 14 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti cezalarda indirim uygulamadı. Çiftin kızları Aleyna Yıldız (16) tarafından cep telefonu ile çekilen evde yaşanan dehşet anları ise dava dosyasında yer aldı.
Manavgat'ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Yıldız, Denizli'de yaşayan halalarını çağırarak eşiyle kendisini barıştırmasını istedi. Şelale Mahallesi'ndeki eve, geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 15.00 sıralarında gelen halalar önce Hatice Yıldız ile görüştü, ardından Mustafa Yıldız'ı eve çağırdı. Eve gelen Mustafa Yıldız, eşine 'Beni niye şikayet ettin, seni öldürürüm' deyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hatice Yıldız, 2 çocuğu ile birlikte balkona kaçarak kapıyı kilitledi.
CAMI KIRIP BIÇAKLADI
Balkon kapısının camını kırarak açan Mustafa Yıldız, eşini karnından ve göğsünden, oğlu Furkan'ı da sırtından bıçakla ağır yaraladı. Olay sırasında çiftin kızları Aleyna Yıldız'ın da cam kırıklarından eli kesildi. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice ve Furkan Yıldız ameliyat edildi. Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Mustafa Yıldız, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hastanede ifadesi alınan Hatice Yıldız, eşinden davacı olduğunu söyledi. 15 Mart'ta taburcu edilen ve tedavisine evde devam edilen Hatice Yıldız, 20 Mart günü fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ÖLMEDEN ÖNCE YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI
Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mustafa Yıldız hakkında dava açıldı. İddianamede, Hatice Yıldız'ın hastanede verdiği ifadesinde, olay sırasında eşinin bir anda salondaki sehpaya yöneldiğini ve elinde bıçak olduğunu, kendisi ve çocuklarının balkona kaçtığını, eşinin balkona gelerek kendisini darbettiğini ve eline aldığı bıçağı sapladığını, bıçakla vücudunu kesmeye çalıştığını, o esnada 'Seni öldüreceğim, keseceğim' dediği belirtildi.
ADLİ TIPTAN RAPOR GELDİ
İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Dairesi'nin raporunda, vücudunda 2 bıçak yarası olan Hatice Yıldız'ın yaralarından birinin tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte olduğu ve bu yaraya bağlı pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Mustafa Yıldız'ın 'eşini kasten öldürme', oğlu Furkan Yıldız'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.
YAŞANANLAR CEP TELEFONUNDA
Olay sırasında evde bulunan Aleyna Yıldız, tartışmayı ve yaralama olayının ardından yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Dava dosyasına giren görüntülerde halaların ayırmaya çalıştığı çift salonda tartışırken, Mustafa Yıldız'ın "Sen gidiyorsun yukarıda hangi avukata danışıyorsun. Ben 10 yıl ceza yiyeceğim. Bunu unutma. Ve sen Furkan efendi, anneni çekebilirdin, 'otur oturduğun yerde' diyebilirdin. (Salonda bulunan kanepeye oturduktan sonra) Sen devlete güveniyorsun, bitti. Ben 3 ay, 3 yıl, 5 yıl yatacağım" dediği görülüyor. Video kaydının ikinci kısmında cam kırıklarıyla elinden yaralanan Aleyna'nın, yaralı olan Furkan Yıldız'a 'Abi' dediği duyulurken, daha sonra vefat eden Hatice Yıldız'ın kanepede oturduğu ve eliyle karnını tuttuğu görüldü.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Davanın karar duruşması, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Yıldız, Alanya Cezaevi'nden katılırken, tarafların avukatları ve yakınları salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı, esas hakkındaki görüşünde sanık Mustafa Yıldız'ın eşi Hatice Yıldız'ı 'kasten öldürme', oğlu Furkan Yıldız'ı ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
'ÖLÜMÜNDEN BEN NEDEN SORUMLU TUTULUYORUM?'
Tutuklu sanık Mustafa Yıldız, savcının esas hakkındaki görüşünü kabul etmediğini belirterek, "Olayı çok basit işlemiş. Olay yerinde vefat etmiş gibi anlatmış. Olayın ardından benim eşim hastanede yattı, tedavi gördü ve taburcu edildi. Evde 1 hafta yaşadı. Tedavisi bitmediyse eşim neden taburcu edildi? Taburcu edildiyse ölümünden ben neden sorumlu tutuluyorum? Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.
'DOKTORLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'
Sanık Mustafa Yıldız'ın avukatı Mustafa Ceylan da olayla ilgili Manavgat Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, karar vermek için soruşturmanın sonuçlanmasının beklenilmesini ya da yapılan tedaviler hakkında doktorların tanık olarak dinlenilmesini talep etti.
CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI
Duruşmada şikayetçilerin avukatları sanığın cezalandırılmasını talep etti. Duruşmanın ardından mahkeme heyeti sanık Mustafa Yıldız'a, eşine yönelik 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, oğluna yönelik ise 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamayan mahkeme heyeti, tarafların bir hafta içinde bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yapabileceği, ayrıca kararın niteliği gereğince resen istinafa gideceğini belirtti.
'OLAY TASARLAYARAK İŞLENMİŞ BİR CİNAYET'
Duruşmanın ardından açıklama yapan Furkan Yıldız'ın avukatı ve Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Temsilcisi Mehmet Çiçek, sanığın geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eylemi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Mahkeme heyeti sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu ve 14 yıl hapis cezası verdi. Bu ölen Hatice Yıldız'ın çocuklarının ve yakınlarının acılarını en azından biraz hafifletecektir" dedi. Mehmet Çiçek, kendileri açısından olayın tasarlayarak işlenmiş bir cinayet olduğunu belirterek, mahkemenin kararında bu yönde bir atıf olmadığı için istinafa gideceklerini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN
2022-12-23 11:22:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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