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Rahim nakli yapılan ilk ve ikinci anne ile bebekleri bir arada

DHA

Rahim nakli yapılan ilk ve ikinci anne ile bebekleri bir arada


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta olan Havva Erdem (33) ile 86 gün önce dünyaya gelen bebeği Özlenen taburcu oldu. Hastanede düzenlenen toplantıda dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert ve oğlu Ömer Özkan ile Havva Erdem ve kızı Özlenen bir araya geldi. Erdem, yaşadığı mutluluğu tarif edemeyeceğini söyledi.
Erzurum'da yaşayan Havva Erdem, 14 yaşlarında doğuştan rahminin olmadığını ve çocuk doğuramayacağını öğrendi. Erdem, eşi Şükrü Erdem'in evlilik teklifini, çocuk sahibi olamayacağı gerekçesiyle önce kabul etmedi. Ancak bir süre sonra çift hayatlarını birleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2011 yılında Derya Sert'e dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapıldığı haberini televizyonda gören Havva Erdem, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile temas kurdu. 27 Temmuz 2021'de Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Erdem, rahim nakli olduktan 90 gün sonra taburcu edildi.
ÖZLENEN, 86 GÜN SONRA TABURCU OLDU
Dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in 9 yıl bekleyişin ardından 4 Haziran 2020'de oğlu Ömer Özkan bebeği kucağına almasının ardından geçen sene de Türkiye'nin ikinci rahim nakli olan Havva Erdem'e tüp bebek tedavisine başlandı. Başarılı bir tedavi geçiren Havva Erdem, hamile kaldı. Erdem, 28 Eylül'de doğum yaptı ve sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne Erdem ile Özlenen adı verilen bebeği, 86 gün sonra taburcu edildi.
İLK VE İKİNCİ ANNE ÇOCUKLARIYLA
AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanede düzenlenen basın toplantısında Erdem ve bebeğinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Toplantıda Havva Erdem ile kızı Özlenen ile Derya Sert ve oğlu Ömer Özkan da yer aldı. Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin organ ve doku naklinde dünyanın ve Türkiye'nin markası haline geldiğini söyledi. İlk rahim nakli yapılan Derya Sert ile bebeği ve ikincisi 14 ayda başarıya ulaşan Havva ile kızının buna en iyi örnek olduğunu aktaran Rektör Özkan, "Türkiye'de ilk kol, yüz nakli yapmıştık ancak rahim nakli daha özel. Dünyada ilk rahim nakliydi. Aynı zamanda anne olamayacak insanlara anne umudu veren ameliyat. Nobel'e aday. Ömer Özkan hocama teşekkür ediyorum. Türkiye çok şanslı ki böyle bir hocaya sahip" dedi.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOKU VE ORGAN NAKLİNDE DÜNYA MARKASI
Akdeniz Üniversitesi'nin nakillerle dünyanın en iyi, en kaliteli, kompozit nakil merkezi olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Rektör Özkan, "Hafta sonu Sağlık Bakanlığı ekipleriyle birlikteydik. Sağlık Bakanlığı'ndan söz aldık. En kısa zamanda rahim nakli gündeme gelecek. Nakiller devletin desteği olmadan yapılacak işler değil. Tıp ve teknolojideki başarılar Türkiye'nin güçlü, özgür olmasındaki en güzel başarı" diye konuştu.
RAHİM NAKLİ MEVZUATI
Prof. Dr. Ömer Özkan ise 11 yıl önce Derya'nın ameliyatı yapıldığında dünyanın ilk başarılı rahim naklinin yapıldığını ifade etti. Rahim naklinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Ömer Özkan, şunları söyledi:
"Ameliyatların başarısı için annenin kucağına bebek alması gerekiyordu. Derya başarılı nakliyle kucağına çocuğunu aldı. Derya, bebeği üst solunum yolu enfeksiyon geçirmesinin ardından taburcu oldu. Havva Hanım´ı da taburcu ediyoruz. Havva Hanım da Türkiye'nin ikinci rahim nakilliydi. Akdeniz Üniversitesi Türkiye adına marka olmanın gururunu yaşıyor. Rahim naklinde mevzuat olmaması nedeniyle büyük sıkıntı vardı. Mevzuat çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de 20 bine yakın böbrek nakli bekleyen hasta var. Mevzuat olduğu zaman rahim nakli bekleyen hasta sayısı bunu geçer."
LİTERATÜRE GEÇTİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan İnanç Mendilcioğlu, rahim nakli ameliyatından sonra çok heyecanlandığını anlattı. Kadınların yaşadığı büyük sorunda, gerçekleştirilen ameliyatla Prof. Dr. Ömer Özkan ile Rektör Özlenen Özkan'ın çığır açtığını aktaran Mendilcioğlu, deneyimleri literatüre aktarmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.
ANNELERİN MUTLULUĞU
Toplantıda konuşan Havva Erdem, çocuğuyla hayatlarının çok iyi geçtiğini dile getirdi. Erdem, "Çok mutluyum, anlatamam tarif edemem. Bu başlangıca 2 kişi başladık, bugün 3 kişi ayrılacağız. Anlatamam mutluluğumu. Bebeğimizin ismi Özlenen" dedi. Erdem, bebeğinin adını taşıdığı Rektör Özkan gibi başarılı işler yapmasını diledi. Derya Sert ise Ömer Özkan bebekle hayatının mutlu geçtiğini belirterek, Havva Erdem'e hayırlı olsun dileğinde bulundu. Toplantı sonrası Rektör Özkan ile Prof. Dr. Ömer Özkan, Havva Erdem'in kızı Özlenen ile Derya Sert'in oğlu Ömer Özkan'ı sevdi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-12-23 12:15:00

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