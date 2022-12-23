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Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL (2)

DHA

Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL (2)


BAKANLAR AFET BÖLGESİNDE
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Aralık günü sel afetinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kirişci, ilçeye gelişinde önce Merkez Eski Cami'ye geçerek burada cuma namazı kıldı. Bakan Vahit Kirişçi, cami çıkışında ve sel afet bölgesindeki çocuklara hediye verdi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise Demre ve Finike ziyaretlerinden sonra Kumluca'ya geçti. 
Eski Cami Mahallesi'nde buluşan bakanlar Kirişci ve Çavuşoğlu, birlikte önce esnaf ziyaretinde bulundu. Bakanlar ardından Göksu Mahallesi'ne geçerek burada sel afetinden etkilenen çiftçilerle buluştu. Çiftçiler, sel afetinin verdiği zararları anlattı. Eyüp Eroğlu, selde seralarında ve evinde hiçbir şeyin kalmadığını belirterek, zararlarının karşılanmasını istedi.
İki bakan sonrasında dere yataklarında genişletme çalışmaları yapılan alanda incelemede bulundu. Bakanlar seraların arasında ulaşamadıkları yerlerde ise dron ile sel sularını taşıyan kanalların durumunu inceledi. DSİ 12. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, bakanlara bölgenin havadan çekilmiş fotoğrafları üzerinde, dereler, kanallar, mendirek yapılacak yerler ve gölet yapılacak yerler hakkında brifing verdi. "Bizlere yardım edin Allah aşkına" diyerek bakanlara sesini duyurmaya çalışan kadınlara Bakan Çavuşoğlu, "Hiç merak etmeyin yardım yapıyoruz, daha da yapacağız. Reisimiz bizlere talimat verdi. Gereği neyse yapılacak" yanıtını verdi. (DHA)
Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2022-12-23 17:49:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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