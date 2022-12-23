Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 0-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 0-2

DHA

Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 0-2


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA)
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Murat Altan
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural (Dk. 83 Cemali Sertel), Ufuk Akyol (Dk. 76 Fredy), Fernando, Ghacha (Dk. 76 Mehmedi), Larsson (Dk. 61 Gökdeniz Bayrakdar), Luiz Adriano, Haji Wright
MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Diack), Tolga Ciğerci, Beridze (Dk. 64 Jese), Emre Kılınç (Dk. 78 Chatzigiovanis), Pedrinho (Dk. 89 Zahid), Sowe
GOLLER: Dk. 64 Jese, Dk. 90+11 Sowe (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Luiz Adriano, Fernando (Antalyaspor), Radakovic, Bahadır (MKE Ankaragücü)
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü'ne sahasında Jese ve Ali Sowe'nin attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi ekibin ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona ererken, Ankaragücü ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
18'inci dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Haji Wright'tan önce savunma topa müdahale etti. Boşa çıkan topu önünde bulan Luiz Adriano'nun yerden pasına ceza alanı altıpas içerisinde Ghacha dokunamayınca Ankaragücü savunması topu uzaklaştırdı.
31'inci dakikada Luiz Adriano'nun ayağının dışıyla verdiği pasta topu alan Fernando'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Bahadır kontrol etti.
44'üncü dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Luiz Adriano´nun ceza yayı üzerinden sert şutu kalecide kaldı.
45+4'üncü dakikada Antalyaspor'da atak yönüne göre ceza alanı dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando'nun sert vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.
57'nci dakikada Ankaragücü'nde sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Emre Kılınç'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Yasin Güreler'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
63'üncü dakikada Fernando'nun ayağının üstüyle savunma arkasına attığı topa sol ayağıyla sert vuran Luiz Adriano'nun dar açıdan vuruşu yan direğe çarparak auta gitti.
64'üncü dakikada sağ kanattan son çizgiye kadar ilerleyen Malciut'un yerden pasında topla buluşan ve oyuna yeni giren Jese'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.
86'ncı dakikada Bünyamin Balcı´nın ceza alanı sağ çaprazından kale içine yerden gönderdiği topa Haji Wright´ın yerden sert vuruşu az farkla yandan auta gitti. 
90+11'inci dakikada kontraatağa çıkan Ankaragücü'nde Zahid'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. 
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı deplasman ekibi 2-0 kazandı.
DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-12-23 22:18:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde "Güney Kariyer Fuarı" düzenlenecek
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde "Güney Kariyer ...
2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı'nda ilgili kurumlar çalışma ve projelerini anlattı
YEREL HABERLER 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı'nda ilgili ...
(Görüntülü) ANTALYA - BAKANLAR AFET BÖLGESİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - BAKANLAR AFET BÖLGESİNDE
Bakan Kirişci Antalya'da dere ıslah çalışmalarının bir an önce bitirilmesini istedi:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci Antalya'da dere ıslah çalışmalarının ...
Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel bölgesindeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel ...
Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL (2)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon ...
Antalya'da "Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları" Konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da "Coğrafi İşaretler ve Türkiye ...
(Görüntülü) SERİK&#039;TE KORKUTAN EV YANGINI SERİK&#039;TE KORKUTAN EV YANGINI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SERİK'TE KORKUTAN EV YANGINI ...
Alanya'da uçuruma devrilen kamyonetteki bir kişi öldü
YEREL HABERLER Alanya'da uçuruma devrilen kamyonetteki bir kişi öldü
Antalya'da çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan yangın hasara yol açtı
Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşının ailesi, hukuki süreç başlatacak
YEREL HABERLER Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ 2023 TOHUM DESTEĞİ BÜTÇESİ 978 MİLYON TL
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ 2023 TOHUM DESTEĞİ BÜTÇESİ ...
2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı
2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER 2022 TSÜAB Uluslararası Tohum Çalıştayı başladı
Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ, &#039;2022 TSÜAB ULUSLARARASI TOHUM ÇALIŞTAYI&#039;NA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ, '2022 TSÜAB ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Demre'de vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Demre'de vatandaşlarla ...
(Görüntülü) RAHİM NAKLİ YAPILAN İLK VE İKİNCİ ANNE İLE BEBEKLERİ BİR ARADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) RAHİM NAKLİ YAPILAN İLK VE İKİNCİ ANNE ...
Rahim nakli yapılan ilk ve ikinci anne ile bebekleri bir arada
YEREL HABERLER Rahim nakli yapılan ilk ve ikinci anne ile bebekleri ...
Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem, bebeği "Özlenen" ile taburcu oldu
YEREL HABERLER Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem, ...
(Görüntülü) EŞİNİ ÖLDÜRÜP, OĞLUNU YARALAYAN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU VE 14 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİNİ ÖLDÜRÜP, OĞLUNU YARALAYAN SANIĞA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.