Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 0-2

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Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA)

STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Murat Altan

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Alperen Uysal Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural (Dk. 83 Cemali Sertel), Ufuk Akyol (Dk. 76 Fredy), Fernando, Ghacha (Dk. 76 Mehmedi), Larsson (Dk. 61 Gökdeniz Bayrakdar), Luiz Adriano, Haji Wright

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan Antalyalı (Dk. 78 Diack), Tolga Ciğerci, Beridze (Dk. 64 Jese), Emre Kılınç (Dk. 78 Chatzigiovanis), Pedrinho (Dk. 89 Zahid), Sowe

GOLLER: Dk. 64 Jese, Dk. 90+11 Sowe (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Luiz Adriano, Fernando (Antalyaspor), Radakovic, Bahadır (MKE Ankaragücü)

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü'ne sahasında Jese ve Ali Sowe'nin attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ev sahibi ekibin ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona ererken, Ankaragücü ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

18'inci dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Haji Wright'tan önce savunma topa müdahale etti. Boşa çıkan topu önünde bulan Luiz Adriano'nun yerden pasına ceza alanı altıpas içerisinde Ghacha dokunamayınca Ankaragücü savunması topu uzaklaştırdı.

31'inci dakikada Luiz Adriano'nun ayağının dışıyla verdiği pasta topu alan Fernando'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Bahadır kontrol etti.

44'üncü dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Luiz Adriano´nun ceza yayı üzerinden sert şutu kalecide kaldı.

45+4'üncü dakikada Antalyaspor'da atak yönüne göre ceza alanı dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando'nun sert vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

57'nci dakikada Ankaragücü'nde sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Emre Kılınç'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Yasin Güreler'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

63'üncü dakikada Fernando'nun ayağının üstüyle savunma arkasına attığı topa sol ayağıyla sert vuran Luiz Adriano'nun dar açıdan vuruşu yan direğe çarparak auta gitti.

64'üncü dakikada sağ kanattan son çizgiye kadar ilerleyen Malciut'un yerden pasında topla buluşan ve oyuna yeni giren Jese'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.

86'ncı dakikada Bünyamin Balcı´nın ceza alanı sağ çaprazından kale içine yerden gönderdiği topa Haji Wright´ın yerden sert vuruşu az farkla yandan auta gitti.

90+11'inci dakikada kontraatağa çıkan Ankaragücü'nde Zahid'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşmayı deplasman ekibi 2-0 kazandı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2022-12-23 22:18:13



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