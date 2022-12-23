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Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

DHA

Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından


Alfons Groenendijk: Bizim için üzgün bir akşam ve hayal kırıklığı yaratan bir sonuç
Ömer Erdoğan: Uzun aradan sonra ilk maçımızı kazanmak bizim için önemliydi
Adem AKALAN /ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında oynadığı maçta MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenildi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kendileri için üzgün bir akşam ve hayal kırıklığı yaratan bir sonuç aldıklarını söylerken, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise son haftalarda, Dünya Kupası arasında girmeden önce 3'te 3 yapan bir takıma karşı kazanmanın kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.
Fraport TAV Antalyaspor, ligin 15'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü'ne Jese ve Ali Sowe'nin golleriyle 2-0 yenildi ve ligdeki 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.
GROENENDIJK: BİZİM İÇİN ÜZGÜN BİR AKŞAM VE HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN BİR SONUÇ
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Bizim için üzgün bir akşam ve hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Biz buraya puanlar için gelmiştik, sadece puan için değil. Her iki takımın da ortak olduğu bir maçtı. Zemin oldukça kötüydü. Geçen sene çok iyi olan bir zeminin bu sene nasıl bu hale geldiğini sorgulamamız lazım. Geçiş oyunu oynayan bir takıma karşı oynadık. İlk golü atanın çok büyük avantaj sağlayacağı bir maçtı ve öyle de oldu. Ayrıntıları ve sonuçları belirleyici bir ligde yarışıyoruz. Sezon başından bu yana oyuncu grubuna bazı ayrıntılar hakkında bilgi akışı sağlıyoruz. Taç atışından gol yedik ve mağlubiyete bu götürdü. Son dakikalardaki ikinci golü saymazsak. Maç öncesi de Ankaragücü'nün bu organizasyonlarda bu şekilde gol attığını oyuncu grubuna anlattık ve görsel olarak da göstermemize rağmen bu şekilde gol yemek çok üzücü" diye konuştu.
"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 3 PUAN ALACAĞIZ"
Sakat ve cezalı oyuncuların kendilerini zorlayacağı bir Medipol Başakşehir maçının kendilerini beklediğini kaydeden Groenendijk, "Başakşehir maçının kolay olmayacağını bildiğimiz gibi, onları daha önce sahalarında yendik ve yine orada yenerek 3 puanı almak için sahaya çıkacağız. Sonuçta futbol bu, kazanmak ve kaybetmek var ama dersler çıkararak bazı şeyleri öğrenmek zorundayız" dedi.
"FUTBOLDA DUYGUSAL PATLAMALAR OLABİLİYOR"
Maçın son dakikalarında Veysel Sarı ve Fernando Martins'in tartışması hakkında gelen soruya Groenendijk, "Sakatlıklar hakkında şuan bilgi veremiyorum yarın belli olacak. Futbolda duygusal patlamalar olabiliyor ama bu tutumu doğru bulmuyorum. Futbolcular maçtan sonra bir şekilde orta yolu bulurlar ve büyütecek bir şey olduğunu düşünmüyorum" diye cevap verdi.
ERDOĞAN: UZUN ARADAN SONRA İLK MAÇIMIZI KAZANMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ
Uzun bir aranın ardından kazanmanın kendileri için önemli olduğunu kaydeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bu uzun aradan sonra ilk maçımızı kazanmak bizim için önemliydi. Son haftalarda, yani araya girmeden önce 3'te 3 yapan bir takıma karşı burada 2-0 kazanmak bizim için önemliydi ve bundan sonraki maçlar için çok değerli. Oyuncularımı kutluyorum. Sahada gerçekten mücadele anlamında gayretli ve istekli bir takım vardı. İlk 15-20 dakika istediğimiz oyunu sahada yansıttık. Savunmadan çıkarken gereksiz top kayıpları sonrasın Antalyaspor'u biraz daha öne davet ettik. Kaybettiğimiz toplar sonrası biraz sıkıntı yaşadık ve Antalyaspor'a çok net pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. İkinci yarıda sistem değişikliği sonrası karşılama ve topu kazandıktan sonra dikine oynayarak rakibe az pozisyon verdik. Birini Jese ile değerlendirdik. Ondan sonraki süreçte Antalyaspor çok üstümüze çok geldi. Bizi desteklemeye gelen taraftarımıza da çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Alfons Groenendijk'ın açıklamaları
Ömer Erdoğan'ın açıklamaları
HABER: Adem AKALAN KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)
 DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2022-12-23 23:10:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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