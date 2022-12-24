Antalya'da Noel kutlaması

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Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA İncil Kiliseleri Derneği üyelerinin Noel'i kutladığı törende ilahiler okundu, 'Noel Tiyatrosu' canlandırmalar yaptı.

Hristiyan aleminde Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel, Antalya İncil Kiliseleri Derneği'nin düzenlediği törenle kutlandı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'ndaki törene çok sayıda kişi katıldı. Törende ilk olarak kilise korosu, ilahiler okudu. Hz. İsa'nın doğumu ve İncil'den ayetler de tiyatro ekibi tarafından canlandırıldı. Kilisenin çocuk korosu da sahneye çıktı.

'Noel Tiyatrosu'nun ardından Antalya İncil Kiliseleri Baş Pastörü Ramazan Arkan, İncil'den alıntılar yapıp, Noel'in anlam ve önemiyle ilgili konuştu. Konuşma sonrası koro, ilahiler okurken sahneye çıkan kedinin koro üyeleri arasında dolaştığı anlar ilgi çekti. Törenin ardından katılımcılara Türkçe İncil ve küçük hediyeler verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-12-24 11:25:03



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