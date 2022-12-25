Burdur Gölü'nde 'gün batımı' güzelliği

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-KURAKLIK tehlikesi ile karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nde, batan güneşin suya yansıması ile güzel manzaralar oluştu.

Burdur Gölü'nde 1970 yılı Mayıs ayında 857,62 metre olarak ölçülen su kotu, 2022 yılı Ekim ayında 837,68 metre kotuna inerek 19,94 metre azaldı. 52 yılda yüzey alanı 237 kilometrekareden 117'ye inen gölde, gün batımı güzelliği ise objektiflere yansıdı. Batan güneşin suya yansıma ile ortaya çıkan kızıllık, seyirlik manzaralar oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mesut MADAN

2022-12-25 11:10:12



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