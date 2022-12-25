Büyük Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü



Mithat ABAKANMehmet ÇELİKTEN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde geçen yılki büyük orman yangınından etkilenen bölge yine 5 yıldızlı otellerin ve muz seralarının çöplüğü haline geldi. Birkaç ay önce benzer manzaraların ortaya çıktığı bölge, belediye ekipleri tarafından temizlenmişti.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp 10 gün süren yangında 70 bin hektar orman zarar gördü. Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde de bazı bölgeler yangından etkilendi. Yapılaşmaya açılmayan ve kısmen orman, kısmen de tarla ve zeytin bahçelerinin bulunduğu Kır mevkisinde bulunan tali yollar, tur şirketlerinin safari güzergahları arasında yer alıyor. Her yıl yüksek sezonda on binlerce kişinin safari yapmak için geçtiği yol kenarlarına, ilçede bulunan ve tadilata giren 5 yıldızlı otellerin hafriyatları, muz seralarının atıklarının döküldüğü tespit edildi.

KÜVET, MOBİLYALAR, BİTKİ ATIKLARI

Otel tadilatlarından çıkan inşaat atıklarının yanı sıra çok sayıda küvet, mobilyalar ile çeşitli malzemeler ve muz seralarından getirilen bitki atıklarının yol boyunca gelişigüzel vaziyette atılmasına tepki gösteren Sarılar Mahallesi halkı, yollarda ciddi şekilde denetim yapılmasını istedi. Çevredekiler, muz serası atıklarını döken bir kamyonetin fotoğrafını da çekti.

5 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANABİLİRLER

Manavgat Belediyesi yetkilileri, ilçede katı atıklar için döküm alanlarının belli olduğunu, ancak bazı kişilerin çöpleri bu alanlar yerine gelişigüzel yerlere döktüğünü anlattı. Yetkililer, yapılanın 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçunu oluşturduğunu ve sorumluların 5 yıl hapis istemiyle yargılanabileceklerini hatırlattı. Geçen mayıs ayında aynı güzergaha benzer şekilde çöp dökülmesi DHA'nın haberiyle gündeme gelmiş, harekete geçen Manavgat Belediyesi ekipleri geniş çaplı temizlik yapmıştı.

Diğer yandan, atıkların döküldüğü bölgede ihaleyle ağaç kesimi yapan firmaların, tomrukların istiflenmesi için iş makineleriyle, düzenleme çalışması yaptığı da öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKANMehmet ÇELİKTEN

2022-12-25 11:26:12



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