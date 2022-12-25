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Kahvaltıya gelmeyen Emine, odasında ölü bulundu (2) - FOTOĞRAF İPTALİ İLE YENİDEN

DHA

Kahvaltıya gelmeyen Emine, odasında ölü bulundu (2) - FOTOĞRAF İPTALİ İLE YENİDEN


Yazı işleri müdürlerinin dikkatine
'Kahvaltıya gelmeyen Emine, odasında ölü bulundu ' haberinde 'Emine Karayılan' olduğu belirtilen fotoğraflar, kaynağından yapılan düzeltmeyle iptal edilmiştir.----------------Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, arkadaşlarıyla kaldığı evde sabah kahvaltıya kalkmayan Emine Karayılan (23), odasında ölü olarak bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunan Emine Karayılan'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve arkadaşlarıyla beraber yaşayan Emine Karayılan, dün sabah kahvaltıya gelmeyince arkadaşları odasına giderek kontrol etti. Karayılan'ın hareketsiz olması ve tepki vermemesi üzerine arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri Karayılan'ın cansız bedenini, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Emine Karayılan'ın cenazesi, baba Hasan Karayılan'a ve ağabeyine teslim edildi. Kalp rahatsızlığı bulunan ve ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, defnedilmek üzere Adana'nın Yüreğir ilçesine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-12-25 14:58:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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