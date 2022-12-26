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Kibyra Antik Kenti'ndeki Yuvarlak Planlı Çeşme'nin restorasyonu tamamlandı

DHA

Kibyra Antik Kenti'ndeki Yuvarlak Planlı Çeşme'nin restorasyonu tamamlandı


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, Kibyra Antik Kenti'nde 2016 yılındaki kazı çalışmalarında tamamen yıkık bulunan Yuvarlak Planlı Çeşme, ağustos ayında başlatılan restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldı.
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada; geçen günlerde çeşmenin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ali Arslantaş'ın, turizme büyük katkı sağlayacağı düşünülen çeşmenin hayırlı olmasını dileyerek, başta Kazı Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kibyra 2016 yılı kazı çalışmaları sonucunda agoranın III. teras düzlüğünün merkezinde konumlanan yuvarlak planlı çeşme yapısı açığa çıkarılmıştır. Kazı çalışmalarından elde edilen bulgular, yapının kent içindeki konumu ve mimari parçalarının stili çeşme yapısının MS 23 yılı depremi sonrasında inşa edildiğini göstermiştir. İlk inşa döneminin ardından çeşme yapısı, çeşitli dönemlerde yapılan ekleme ve değişikliklerle oldukça uzun bir süre, kentte gösterişli bir su anıtı olarak hem kentin görselliğini arttırmış hem de su ihtiyacını karşılamıştır. Yapı, üç farklı kullanım evresine sahiptir. Sütunlar, kabartmalı frizler ve heykellerle süslenmiş olan çeşme yapısı, merkezinde blok örgü ile oluşturulmuş ve orta noktasına su sisteminin döşendiği yuvarlak gövde ve bunu çevreleyen, biri içte biri dışta olmak üzere daire formlu iki havuzdan müteşekkildi ve blok örgü merkezdeki yuvarlak gövde sütunlarla taşınan konik bir çatıyla kapatılmıştı. Çeşme yapısı MS 23 yılı depremi sonrası kentin yeniden inşası sırasında yapılmış olup, bu ilk kullanım evresinde merkezinden su sisteminin geçtiği yuvarlak gövde ve tek havuzdan oluşmaktaydı. Olasılıkla MS II. yüzyılın son çeyreğinde ikinci bir havuz eklenmiştir. Çeşmenin çatısının MS 417 depreminde çöktüğü ve büyük oranda zarar gördüğü anlaşılmış olsa da elimizdeki arkeolojik veriler, yapının bazı tadilatlar sonucunda yine aynı işleviyle Erken Bizans Çağı'nda da olasılıkla MS VII. yüzyıl sonlarına kadar kullanıldığını göstermiştir" denildi.
'GÖRKEMLİ ÇEŞME YAPISI AYAĞA KALDIRILDI'
2016 yılı kazıları sonucu temel seviyesine dek yıkılmış olarak ortaya çıkarılan çeşme yapısında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla Burdur Valiliği ana sponsorluğunda ve Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu'nun sağladığı desteklerle 2022 yılının Ağustos ayında restorasyon başlatıldığı vurgulayan açıklamada, şöyle denildi: 
"Öncelikle yapılan belgeleme çalışmaları sonucunda, çeşme yapısının üst kısmında taç şeklinde yapıyı tamamlayan konik çatısının bir kısmı haricinde toplam 168 orijinal mimari eleman kullanılarak restorasyonu tamamlanmıştır. Günümüze ulaşmayan ve eksik olan 24 mimari eleman ise imitasyon olarak üretilmiş ve yapının bütünlenmesi sağlanmıştır. 2022 yılının ağustos ayında başlayan restorasyon çalışmaları 21 Aralık itibarıyla tamamlanmış ve bu görkemli çeşme yapısı ayağa kaldırılmıştır. Yapının su giriş çıkışına yönelik bağlantıları da tamamlanmıştır. Bu konuda tek eksik yapıya bir su hattının döşenerek günümüzde halen kullanılan antik kaynaktan su temininin sağlanmasıdır. Su hattının oluşturulmasına yönelik projenin Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na sunulmasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup projenin kabulünün ardından bu görkemli yapının orijinal işleviyle kullanımının 2023 yılı mayıs ayında başlatılması hedeflenmektedir."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mesut MADAN
2022-12-26 17:23:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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