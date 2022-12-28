Çobanların 'kepenek'i ile Yörüklerin 'çarpana'sı aynı tasarımda buluştu



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarım Teknolojisi bölümünde çobanların kullandığı 'kepenek' ile modern giyim dünyasının 'kap' olarak bildiği giysilerden yola çıkılarak yeni koleksiyon hazırlığı yapılıyor. 'Kepenek' ile Yörük kültüründe 'çarpana' olarak adlandırılan motifler aynı tasarımda birleşiyor.

Kadınlara göre dizayn edilen yeni koleksiyon, renk seçenekleri ve kullanılırlığıyla ön plana çıkıyor. Çalışmalara Moda Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Müge Karabeniz ile tasarım öğretmeni Serpil Ergül Çakan önderlik ediyor. Tamamı 15 parçadan oluşacak ve çift yönlü kullanılabilirliğiyle dikkat çekecek tasarım elbiselerin hazırlığı sürüyor. Serpil Ergül Çakan tarafından tasarlanan elbiseler, tasarımlarının yanı sıra kullanılan kumaştan üzerine işlenen işlemelere kadar yeni ve eskiyi bir arada sunuyor.

Koleksiyonun çift yönlü kullanılabilen kaşe kumaşlardan oluştuğunu söyleyen Çakan, "Bu nedenle ürünlerimiz çift kullanıma uygun dikim tekniği el işçiliği ile uygulanmıştır. Koleksiyonumuzun genel silüeti, çobanların kullandığı kepenek ve modern dünyamızda kullanılan 'kap' giysilerinden yola çıkılarak tasarlanmış ve üretiliyor olması. Koleksiyonun aksesuarları, Yörük kültüründe büyük yere sahip olan çarpana dokumaları ve kazaz tekniği ile yapılan düğmelerden oluşmaktadır" dedi.

Tasarım şefi Müge Karabeniz ise "Kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Koleksiyonun tamamı 15 parçadan oluşacak, eski ile yeniyi bir araya getirecek. Çobanların üzerinde gördüğümüz kepenek ile Yörük kültürünün vazgeçilmezi olan çarpanayı aynı ürün üzerinde göreceğiz. Düğmeler ve diğer aksesuarlar da Yörük kültürü motiflerini taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Atölyede tamamı el işçiliğiyle hazırlanan tasarım elbiselerin ham maddesi olan kaşe kumaş için de kumaş dokuma çalışmaları yapılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-12-28 09:45:28



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