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Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı

DHA

Yılbaşında turistik otellerde doluluk yüzde 80'i aştı


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)YENİ yıl tatilinde Akdeniz Bölgesi'nde özellikle Antalya'nın Belek, Kundu gibi turistik merkezlerinde açık olan otellerdeki doluluk oranı, yüzde 80'i aştı. Şarkıcıların sahne alacağı otellerde ise doluluk, yüzde 100'e yaklaştı.
2022'nin bitimine sayılı günler kala birçok büyük şehir, sahiller, kayak merkezleri ve termal tesislerin bulunduğu turizm destinasyonlarında yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Hafta sonuna denk gelen, 2 günlük veya 4 günlük programların hazırlandığı yılbaşı tatilinde özellikle ünlü şarkıcıların konser programlarının olduğu otellerde doluluk oranı, yüzde 100'e yaklaştı. Yeni yıl heyecanıyla birlikte Antalya'da açık otellerin tamamında 'Noel baba', yılbaşı ağacı başta olmak üzere ışıl ışıl ve renkli süslemeler yapıldı.
13,5 MİLYON TURİST AĞIRLANDI
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2022'nin sona ermesine sayılı günler kala genel değerlendirmede bulunarak Noel ve yeni yıl tatil süreçlerine ilişkin talepleri açıkladı. Turizmde çok iyi yıl olan 2019'un ardından 2 kötü sezon yaşadıklarını dile getiren Kavaloğlu, "Bu durum bizi açıkçası 2022 yılına biraz farklı umutlarla sokmuştu. 2022 yılı, 2019'un gerisinde ama tüm dünyadaki diğer rakiplerimize kıyasla çok iyi geçirdik diyebiliriz. Özellikle Antalya'da 13,5 milyon kişiye yakın bir turist ağırladık" diye konuştu.
KIŞ DOLULUKLARI İYİ
24 Aralık'taki Noel sürecini tamamladıklarını, artık yeni yıla hazırlandıklarını dile getiren Kavaloğlu, "Yeni yıla hazırlandığımız bu dönemde de aslında kış doluluklarımız, açık olan otellerimizde çok kötü değil. Özellikle Antalya'da otellerimizin yüzde 30'u açık kalabildi. Tabi ki pandemide bu daha kötü bir orandı fakat 2023'e umutla bakabilmemiz için bu kışı iyi atlatmamız lazım. Özellikle istihdamın devamlılığı açısından, kışın Antalya'da sürdürülebilirlik çok önemli bizim için. Şu an kötü gitmiyoruz ama beklentimiz bunun biraz daha üzerinde" dedi.
2023 HEDEFİ, 15 MİLYONUN ÜZERİNDE
Ocak, şubat, mart aylarında dolulukları biraz daha yüksek beklediklerini açıklayan Kavaloğlu, "Özellikle alternatif turizm dediğimiz deniz-kum-güneşin dışında, kongre, futbol, golf turizmleri bir parça sistemi ivmeleyecek, katkı alacağımızı düşünüyorum. 2023 yılına şu anda rezervasyonları daha iyi görüyorum ama durağan döneme denk geldik. Şu anda Avrupa'da tatil dönemi, dolayısıyla rezervasyonlarda bir parça durgunluk var. 2023 yılı hedefimiz 2019 rakamı olan 16 milyonu yakalamak. 2023 yılında 15 milyonun üzerinde turist kafilesini Antalya'da ağırlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. 
Noel ve devamındaki yılbaşı tatili için açık otellerin İngiltere, Almanya ve Benelüks ülkelerinden çok yoğun, Rusya'dan ise çok az rağbet gördüklerini anlatan Kavaloğlu, "Dolayısıyla açık olan otellerde yüzde 80'in üzerinde doluluk yakalandı diyebiliriz. Ama açık otel oranı düşük olduğu için şu anda bu yüksek doluluk gayet doğal. 24 Aralık'ı atlattık ama 31 Aralık için yurtiçi pazardan da tercih var. Kış, kayak tatili dışında yine Antalya'yı seven yurtiçi pazar profili de tekrar Antalya'yı tercih edecektir" dedi.
Özellikle İngiltere, Almanya ve Polonya'dan yılbaşı dönemi için yoğun ilgi gördüklerini belirten AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "Bu sene İngiltere pazarı ilk defa Antalya için 1 milyonu geçti. Bu da bizim çok olumlu ve geleceğe yönelik umut verici. Yılbaşında Antalya ve KKTC'de sanatçılı oteller var. Bu anlamda bakıldığında aslında yurtiçi pazar profili, yani Türkler sanatçılı otelleri daha fazla tercih ediyor. Dinlenmeye, otelin SPA, fitness, kapalı havuz gibi imkanlarından yararlanmaya gelen misafirlerimiz de var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-12-29 09:45:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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