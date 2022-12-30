Evde yeni yıl sofrası en az 400 lira

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde yeni yıl sofrası en az 400 lira

DHA

Evde yeni yıl sofrası en az 400 lira


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)YILBAŞINI ailesi ve yakınlarıyla kutlamak isteyenlerce evde yeni yıl eğlencesi hazırlığı başladı. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası', sonrasında televizyon karşısında kuruyemiş ile meyve atıştırmalığı için en az 400 lira harcaması gerekiyor.
Yeni yıla evde 'merhaba' diyeceklerin alışveriş telaşı başladı. Yılbaşı akşamını evde aile arasında kutlayacaklar, sayılı saatler kala hazırlıklara hız verdi. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası' için yaklaşık 400 lira harcaması gerekiyor. 
TELEVİZYON KARŞISINDA YILBAŞI HAZIRLIĞI
Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve, maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 120 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 220 liraya çıkıyor. 1'er kilogram ayva, elma, armut, nar, kivi, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda en az 100 lira harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet yukarı çıkıyor.
SICAK AİLE SOFRASININ OLMAZSA OLMAZI
Antalya'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları; kestane türüne göre 40 ila 80, ay çekirdeği 60, kabak çekirdeği 180, mısır kavurga 80, fıstık 80, Antep fıstığı 320, fındık 200, leblebi 80, badem 250, kaju 250, ceviz içi 220 lira.
Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları ise portakal 10, mandalina 10, ayva 15, elma 12, çilek 40, armut 15, muz 18, ananas 40, nar 15, kivi 10 lira.
BOL ÇEŞİTLİ SOFRA 400 İLA 1500 LİRA
Yeni yılı evinde kutlayacak ailenin yaklaşık 400 lira harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 1500 liraya kadar çıkıyor. Pazarda kuruyemiş tezgahı bulunan Engin Sarı, yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Yeni yılı ailesiyle evde karşılamak isteyenlerin kuruyemiş tüketimine önem verdiğini vurgulayan Sarı, "İnsanlar bütçelerine göre alışveriş yapıyor. Genelde karışık çerez satılıyor. Leblebi, fıstık, çekirdek satışı fazla. Geçen seneye göre fiyatlar arttı. Müşterilerimiz 100 liradan 1000 liraya kadar alışveriş yapıyor" dedi.
Pazarda yılbaşı sofrası için alışveriş yapanlardan İnci Uğurlu, "Babaannemle pazarda yılbaşı alışverişi yapıyoruz. Bazı ürünlerin fiyatı yılbaşı olmasına rağmen uygun. Yılbaşını evde ailecek geçireceğiz. Kuruyemiş ile meyve almak için pazara geldik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-12-30 09:45:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı sürprizi yalıçapkını
YEREL HABERLER Yılbaşı sürprizi yalıçapkını
(Görüntülü) ANTALYA - KASABA-SÜTLEĞEN YOLUNUN TEMELİ ATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - KASABA-SÜTLEĞEN YOLUNUN TEMELİ ...
Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor (2)
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan ...
(Görüntülü) ANTALYA - 97 İTFAİYE ERİ BAYRAĞA EL BASIP YEMİN ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - 97 İTFAİYE ERİ BAYRAĞA EL ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selin yaşandığı Kumluca'daki çalışmaları inceledi:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selin ...
Akdeniz Üniversitesinin 40. yılı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinin 40. yılı törenle kutlandı
(Görüntülü) POLİSİN &#039;DUR&#039; İHTARINA UYMADI, OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI, ...
(Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KASABA-SÜTLEĞEN YOLU TEMEL ATMA TÖRENİ&#039;NE KATILDI -2
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KASABA-SÜTLEĞEN YOLU ...
(Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KASABA-SÜTLEĞEN YOLU TEMEL ATMA TÖRENİ&#039;NE KATILDI -1
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN KARAİSMAİLOĞLU KASABA-SÜTLEĞEN YOLU ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'nın Kaş ilçesinde konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
CK Enerji, Antalya'da 1000 öğrenciye spor kıyafeti hediye etti
YEREL HABERLER CK Enerji, Antalya'da 1000 öğrenciye spor kıyafeti ...
Antalya ve çevre illerde EYT'liler SGK önlerinde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Antalya ve çevre illerde EYT'liler SGK önlerinde ...
Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Alanya'da engelli bireyler için yeni yıl etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Alanya'da engelli bireyler için yeni yıl etkinliği ...
(Görüntülü) 491 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANAN SANIKLARIN BERAATI ONANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 491 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANAN ...
(Görüntülü) ANTALYA HAVALİMANI&#039;NDA YOLCU KAPASİTESİ 35 MİLYONDAN 80 MİLYONA ÇIKIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA HAVALİMANI'NDA YOLCU ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı'nda yolcu kapasitesi 35 milyondan ...
Antalya'daki selde zarar gören iş yerleri ve araçlar için ödemeler başladı
YEREL HABERLER Antalya'daki selde zarar gören iş yerleri ve araçlar ...
491 yıla kadar hapisle yargılanan sanıkların beraatı onandı
YEREL HABERLER 491 yıla kadar hapisle yargılanan sanıkların beraatı ...
Antalya Adliyesinin adli emanetinde binlerce delil sıkı korunuyor
YEREL HABERLER Antalya Adliyesinin adli emanetinde binlerce delil ...
(Görüntülü) SÜMER EZGÜ&#039;DEN &#039;EYT&#039;Lİ CEMİLEM&#039; TÜRKÜSÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SÜMER EZGÜ'DEN 'EYT'Lİ ...
Sümer Ezgü'den 'EYT'li Cemilem' türküsü
YEREL HABERLER Sümer Ezgü'den 'EYT'li Cemilem' türküsü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.