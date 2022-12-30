Eniştesine kızıp, kız kardeşini rehin aldı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da eniştesi Semih A. ile (30) ile aralarında husumet bulunan U.Ç. (32), kız kardeşi Kader A.'yı (28) tabancayla rehin aldı. Teslim olmayı reddeden U.Ç., polisin operasyonuyla etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Semih A., "Beni neden rehin almıyorsun. Kız kardeşine mi yetiyor gücün" diyerek, kayınbiraderine tepki gösterdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi 3732 Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. U.Ç., aralarında husumet olan eniştesi Semih A.'nın evine geldi. Eniştesinin evde olmadığını gören ve bir süre bağıran U.Ç., kız kardeşi Kader A.'yı tabanca ile rehin aldı. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, U.Ç.'den tabancasını bırakıp, teslim olmasını istedi. Ancak eylemi bırakmayan U.Ç., etrafa tehditler savurdu. Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra operasyon düzenleyen ekipler, U.Ç.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, şüpheliye ait 9 milimetre çapında tabanca ele geçirildi.

Eşinin kayınbiraderi tarafından rehin alınmasına tepki gösteren Semih A., "Eve ben yokken gelip, neden kız kardeşini rehin alıyorsun. Gücün yetiyorsa beni rehin alsana. Gücün kadına mı yetiyor?" dedi.

Bir kargo şirketinde çalıştığı belirtilen U.Ç., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-12-30 17:30:50



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