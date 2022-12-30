Yakınlarının ulaşamadığı Doğukan, evinde ölü bulundu

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Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da yakınlarının ulaşamadığı Doğukan Karana (25), yanız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi´nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katında oturan Doğukan Karana´nın yakınları, gence iki gün boyunca ulaşamadı. Telefon çağrılarına da dönüş yapmayan gencin evine gelen yakınları, çilingir yardımıyla içeri girdi. Eve girenler, Karana´yı kapı arkasında hareketsiz şekilde yatarken gördü. Durumun 112 Acil Servis Merkezi´ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede, içeride çıkış nedeni belli olmayan ufak çaplı bir yangın çıktığı belirlendi. Karana´nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-12-30 19:43:44



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