Antalya Valisi Yazıcı: Türkiye, turizm gelirlerinin yaklaşık 3'te 1'i Antalya'dan elde ediliyor



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, 2022'nin son gününde polis merkezini ziyaret ederek emniyet personellerinin yeni yılını kutladı. Vali Yazıcı, Antalya'nın güvenli olduğunu dünyaya gösterdiklerini ve Türkiye turizm gelirlerinin yaklaşık 3'te 1'inin Antalya'dan elde edildiğini söyledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2022'nin son gününde emniyet personellerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Yazıcı'yı, Muratpaşa ilçesinde yer alan Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'nde Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve emniyet personeli bahçe kapısında karşıladı. Vali Yazıcı, protokol ve emniyet personelleriyle tek tek selamlaştıktan sonra karakola geçerek bilgi aldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Yılbaşı, bayram, resmi tatiller önemli ama görevimiz bugüne denk geldiyse işimizi yaptığımız bir gün. Bayramlarda, özel günlerde biz işimizin başındayız. Halkımızın güvenliği ve esenliği için hazır bulunmalıyız. Bizler polis ve jandarma olarak insanların güvenliğinden sorumlu olduğumuz için eğlenceden dönen vatandaşlarımızın gece boyunca rahat eğlenebilmeleri için sizler görevdesiniz ve görevdeyiz" dedi.

'BU ŞEHRİN GÜVENLİ OLDUĞUNU SİZLER SAYESİNDE BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ'

İnsanların kendilerini güvende hissettiği için Antalya'ya geldiğine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Başka şehirlerden gelen kendi yurttaşlarımızı bırakın dünyanın birçok yerinden bu güvenli şehre sizin sayenizde geliyorlar. Eğlenmeye, tatil yapmaya geliyorlar. Yılbaşında da ciddi anlamda geçmiş yıllara göre daha büyük bir yoğunluk var. Daha fazla doluluk var ve bu da sevindirici. Burada da belirtmek isterim ki turizmin birinci kuralı tıpkı nefes almak nasıl zorunluysa, turizm içinde olmazsa olmazı güvenlik. Dünyada yaşayan herkes tatilin bir ihtiyaç olduğunu biliyor, tatil bir zorunluluk değil ama ihtiyaç. İnsanların kendini güvenli görmediği hiçbir yere kimse gitmez. Buradaki polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz sayesinde bu şehrin güvenli olduğunu sizler sayesinde bütün dünyaya gösteriyor, ilan ediyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE TURİZM GELİRLERİNİN YAKLAŞIK 3'TE 1'İ BU ŞEHİRDEN ELDE EDİLİYOR'

Bu yılı 13,5 milyon turistle kapatacaklarını dile getiren Vali Ersin Yazıcı, "13,5 milyon sadece havaalanına gelen yabancı sayımız. Burası güvenli bir şehir, turizmin ön koşuludur, olmazsa olmazıdır. Çünkü güvenli olmayan bir şehre hiç kimse tatil yapmaya gitmez. Bunu sizler sağlıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Bunu sadece Antalya için değil Türk turizminde çok önemli bir şehir olan Antalya´mız için yapıyoruz. Türk ekonomisi içinde çok önemli bir şehir. Türkiye turizm gelirlerinin yaklaşık 3'te 1'i bu şehirden elde ediliyor. Türk ekonomisine çok ciddi katkı sunan bir şehir burası ve bunu sizler sayesinde güvenlikten sorumlu birimlerimizle birlikte hep beraber başarıyoruz. Allah nazarlardan korusun. Hepinizin yeni yılını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, konuşmasının ardından emniyet personelleriyle kapı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-12-31 22:51:04



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