Antalya'da 92 ülkeden 21 bin 284 öğrenci



Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki özel ve devlet okullarında 92 ülkeden 21 bin 284 öğrenci eğitim alıyor. Surinam, Nepal, Gambiya gibi ülkelerden gelen ailelerin çocuklarının yanı sıra 3 bin 899 Rus, 1000 Ukraynalı öğrenci okul sıralarında Türk öğrencilerle öğrenim hayatlarını sürdürüyor.

Türk turizminin gelişimiyle yılda 10 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya, zamanla yabancıların yaşamak için tercih ettiği kent haline dönüştü. 130 ülkeden 20 binin üzerinde sigortalı çalışanın bulunduğu kentte, ikamet için izin verilen yerleşik yabancı sayısı 200 bine yaklaştı. Antalya'ya yerleşen ailelerin çocukları da eğitim öğretimini kentte sürdürüyor. Antalya'daki 1336 devlet okulu, 417 özel okulda eğitim gören 491 bin 192 öğrencinin 21 bin 284'ü, yabancı uyruklulardan oluşuyor.

Yabancı uyruklu öğrencilerin çoğunluğu Alanya, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçesindeki okullarda eğitim-öğretim hayatını sürdürüyor. 92 ülkeden kente yerleşen ailelerin çocukları, Türk öğrencilerle okul sıralarında bir arada eğitim alıyor. Surinam, Sudan, Nepal, Gabon, Gambiya gibi ülkelerden gelen ailelerin çocuklarının yanı sıra kentteki okullarda ABD, Almanya, İngiltere, İsrail, Japonya gibi farklı kıta ve milletlerden öğrenciler, bir arada uyum içerisinde öğrenim hayatlarına devam ediyor.

İLK SIRA RUS ÖĞRENCİLERİN

RusyaUkrayna savaşı sonrası iki ülkeden kente yerleşen ailelerin çocukları, bazı okullarda bir arada okul sıralarında yer alıyor. Kentte 3 bin 899 öğrenciyle Ruslar, ilk sırada bulunuyor. Ukraynalı 1000 civarında öğrenci ise Türk okullarında ders görüyor. Kentteki okullarda Rus ve Ukraynalı çocukların yanı sıra çoğunlukla Suriye, Almanya, Kazakistan, İran, Kırgızistan, Irak, Azerbaycan, Ürdün, Özbekistan gibi ülkelerden öğrencilerin eğitimi devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karabacak, "Akdeniz'in incisi, turizmin başkenti Antalya'da 1753 okulda 491 bin öğrenci yer alıyor. Dünyanın 92 farklı ülkesinden Sudan, İran, Çin gibi ülkelerden 21 bin civarında öğrenci Antalya'da başarılı şekilde eğitimine devam ediyor. 92 farklı ülke öğrencilerinden en yoğunu Rusya. Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan gibi 92 ülkeden öğrenciler de okulumuzda uyum içerisinde eğitim, öğretimini sürdürmektedir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-01-01 11:31:31



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