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Ayşegül, 'kendini savunabilsin' diye başladığı muay thai'de madalyaları topluyor

DHA

Ayşegül, 'kendini savunabilsin' diye başladığı muay thai'de madalyaları topluyor


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kepez ilçesinde Özgecan Aslan cinayetinden etkilenen annesi Songül Yıldız'ın (39) yönlendirmesi ile muay thai sporuna başlayan Ayşegül Ecrin Yıldız (13), başarıdan başarıya koşuyor. Hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonu olan Yıldız, "Sadece yalnızken kendimi savunabileyim diye başladım. Maçlara çıkabileceğimi bilmiyordum. Çıktığım ilk karşılaşmayı kazandım" dedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 2015 yılında öldürülen Özgecan Aslan'ın hikayesinden etkilenen Songül Yıldız, kendisini koruyabilmesi için kızı Ayşegül'ü muay thai sporuna yönlendirdi. Ayşegül Yıldız, 2017 yılında milli takım antrenörü Yasin Urlu'nun yanında eğitime başladı. Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci, Avrupa Şampiyonası'nda 1'inci ve yine son olarak Antalya'da düzenlenen ve 33 ülkeden sporcuların katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 1'inci olan Ayşegül Yıldız, yaşına rağmen başarıdan başarıya koşuyor.
'ANNEM CİNAYETTEN SONRA ÇOK PANİK OLDU'
Sınıf arkadaşlarının da kendisinden çekindiğini söyleyen Ayşegül Ecrin Yıldız, "Annem, Özgecan Aslan cinayetinden sonra dışarıdayken başına bir şey gelir diye çok panik oldu. Liseye, üniversiteye gittiğinde yanında olamazsak diye korktuğundan beni dövüş sporlarına yönlendirdi. Sadece yalnızken kendimi savunabileyim diye başladım. Maçlara çıkabileceğimi bilmiyordum. Başladıktan 1 yıl sonra 'Seni müsabakalara sokalım' dediler. Çıktığım ilk karşılaşmayı kazandım. Sonrasında ardı ardına karşılaşmalar devam etti. Katıldığım şampiyonaların biri hariç hepsinde altın madalya kazandım" dedi.
'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'
Başladığından bu yana hocası Yasin Urlu'nun kendisine yol gösterdiğini belirten Yıldız, "Geçen ay 33 ülkenin katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda da kendi kilomda 1'inci oldum. Öncesinde de Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci oldum. Önümüzde tekrar Türkiye Şampiyonası var. Hocam Yasin Urlu ile birlikte hazırlanıyoruz. Hedefim; Türkiye ve Avrupa Şampiyonası'nda 1'inci olduktan sonra milli forma ile dünya şampiyonu olmak. Dünya şampiyonu olduktan sonra ne mutlu bana" diye konuştu.
'KENDİNİ SAVUNMASI İÇİN BU SPORA YAZDIRDIM'
Kızı ile gururlanan Songül Yıldız ise şampiyon çocuğunu asla yalnız bırakmıyor. Kızının bütün antremanları ile maçlarına katılan Songül Yıldız, "Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından kızımın bu spora başlaması gerektiğini düşündüm. İleride liseye, üniversiteye gidecek. Yalnız kaldığında kendini savunması için bu spora yazdırdım. Bu branşta müsabakalar oluyormuş bilmiyorduk. Yasin hocamız, 'Maçlara katılsın. başarı elde eder' dedi. 2017'de başlamıştı, o günden bu yana birçok başarı elde etti. Müsabakalara çıkması gibi bir şey aklımızda yoktu. Sadece genç bir kızın akşam vakti dışarı rahat rahat çıkması için, kendini savunması için yazdırdık. Maçlara çıkıp, madalyalar kazanacağı aklımızın ucundan geçmiyordu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-01-01 12:26:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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