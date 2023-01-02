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'Covid-19 vaka sayısı düşüyor, grip artıyor'

DHA

'Covid-19 vaka sayısı düşüyor, grip artıyor'


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, Covid-19'un eski yıkıcı ve tahrip edici etkisinin ortadan kalktığını, günlük vaka sayısının 10-15'e kadar düştüğünü söyledi. Dr. Başıbüyük, son dönemde artan mevsimsel grip vakalarına karşı korunmak için de 'maske-mesafe-hijyen' kurallarının uygulanmasını ve risk grubundakilerin mutlaka aşılarını yaptırmasını istedi.
İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Başıbüyük, son günlerde gündemden düşen Covid-19 ve artışa geçen grip vakalarına ilişkin konuştu. Dr. Başıbüyük, mevsimsel grip vakalarına karşı bol bol su içilmesi tavsiyesinde bulundu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sıkıntılı günler yaşandığını hatırlatan Dr. Başıbüyük, gelinen noktada Covid-19'un eski yıkıcı ve tahrip edici etkisinin ortadan kalktığını gözlemlediklerini söyledi. Covid-19'un en yoğun günlerinde Antalya'da 8 bin vaka görüldüğünü, bugünse günlük vaka sayısının 10-15'e gerilediğini belirten Başıbüyük, "Fakat bu tamamen Covid-19'un ortadan kalktığı ve bittiği anlamına da gelmiyor" dedi.
MEVSİMSEL GRİP VAKALARI YOĞUNLAŞTI
Son dönemde mevsimsel grip vakalarının arttığını ve toplumun her kesiminin bundan etkilendiğini belirten Dr. Başıbüyük, "Bakıldığında ateş yüksekliği, burun akıntısı, hapşırık, öksürük gibi genel, benzer üst solunum yollarını etkileyen virüslerin oluşturduğu semptomlar topluluğu diyebiliriz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ülkemizde de dünyada da baskın karakter virüs tipi, influenza olarak ifade edilebilir fakat sadece influenza tipi, virüsü bunu tek başına yapmaz. Birden fazla virüs tipi, grip semptomlarına sebebiyet verebilir. Bunun içinde neler var? Rhinovirus, adenovirus, RSV gibi çeşitlendirilebilir" diye konuştu.
Viral virüs solunum yolu enfeksiyonlarından korunmadaki genel uygulamalarla ilgili bilgi de veren Dr. Başıbüyük, "Koronavirüsün ilk ve bilinmezlik döneminde maske, mesafe ve hijyen tedbirleri, tüm virüslere karşı bizi koruyabilecek, özellikle solunum yoluyla bulaşabilecek virüslere karşı temel 3 kuraldı. Bu noktada bizim de toplumdan istirhamımız; maske, mesafe ve hijyen kurallarına mümkün mertebe dikkat etsinler" dedi.
RİSK GRUBUNDAKİLERE 'AŞI' UYARISI
Risk grubunda olanların ise mutlaka grip aşılarını yaptırmaları gerektiği belirten Dr. Başıbüyük, "65 yaş üstü vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, şeker, akciğer gibi kronik hastalıkları olanlar. Vücudun savunma mekanizmasını bozan, baskılayan hastalıklar var. Yine beraberinde 6-12 yaş arası çocuklarda kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa; bunlar da bu gruba girmekte. Bu grupta olanlar, temel olarak risk grubunda veya riskli bir iş yapanlar, mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Şu anda risk grubunda olanlar, aile hekimlerine giderek, 'Risk grubundayım' derlerse aile hekimleri reçetesi ile eczaneden aşılarını alıp, yine tekrar aile hekiminde grip aşılarını yaptırabilirler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-01-02 09:35:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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