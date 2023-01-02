Otomobilin palmiyelere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Mithat ABAKANÖmer KARÇA/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kontrolden çıkıp, palmiyelere çarpan otomobildeki Ahmet Erdem Sucu (31) yaşamını yitirdi, sürücü İ.H.B. (19) ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. İ.H.B.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki palmiyelere çarpıp, hurdaya döndü. Kazada Ahmet Erdem Sucu hayatını kaybetti, sürücü İ.H.B. ise ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İ.H.B.'yi ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaçlara çarpma anı yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA
2023-01-02 12:01:10
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