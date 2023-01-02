Yangında dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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İKİNCİ KEDİ KURTARILDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kedi olduğu ortaya çıktı. Ölen kedinin adının 'Miya' olduğu, yine dumandan etkilenen 'Şanslı' adlı kedinini tedavisinin ise veterinerde sürdürüldüğü öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-01-02 13:19:39



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