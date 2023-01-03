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Antalya turizmine 2022 dopingi; Yüzde 48 artış, 13.4 milyon turist

DHA

Antalya turizmine 2022 dopingi; Yüzde 48 artış, 13.4 milyon turist


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, 2022'de kenti hava yoluyla 13 milyon 432 bin 593 turistin ziyaret ettiğini açıkladı. Vali Yazıcı, aralık ayında ise 'rekorlar yılı' 2019'un aralık ayı rakamlarının aşıldığını belirtti.
Dünyanın en çok turist ağırlayan merkezlerinden Antalya, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 2022'yi sevindiren rakamlarla kapattı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2022 yılı sonu itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısını DHA'ya açıkladı. 2022'nin çok güzel geçtiğini belirten Vali Ersin Yazıcı, 2022 yılında Antalya'ya sadece hava yoluyla gelen turist sayısının, 2021 yılına göre yüzde 48 artışla, 13 milyon 432 bin 593 olduğunu söyledi. Vali Yazıcı, 2022 yılının, 2020 ve 2021'in toplam turist sayısını geride bıraktığını, 15 milyon 644 bin 108 ziyaretçinin ağırlandığı 'rekorlar yılı' 2019'dan sonra hava yoluyla gelen turist sayısı bakımından tüm zamanların en iyi ikinci yılının yaşandığını dile getirdi. Yazıcı, Antalya'ya 2020'de 3 milyon 435 bin, 2021'de ise 9 milyon 90 bin turist geldiğini kaydetti.
Vali Yazıcı, "2020 ve 2021'de Covid ortamında biz yine misafir ağırlamıştık. Güvenli Turizm Sertifikası ile sunduğumuz turizm hizmetinin karşılığı bu yıl alındı" dedi. Vali Yazıcı, aralık ayında ise hava yoluyla 2021'e göre yüzde 52 artışla 294 bin 495 turistin geldiğini kaydetti. Yazıcı, 2022 Aralık ayında, 227 bin 701 ziyaretçinin geldiği 2019'un aralık ayının geçilerek, yeni bir rekor kırıldığını söyledi.
İLK SIRADA RUSLAR, İKİNCİ ALMANLAR
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, bir önceki yıl 1,5 milyon olan Ukraynalı ziyaretçilerin bu yıl hemen hemen olmadığına dikkat çeken Vali Yazıcı, en çok turist gelen ülkeleri ise şöyle sıraladı:
"Rusya'dan 3 milyon 33 bin (yüzde 23,6), Almanya'dan 2 milyon 826 bin (yüzde 22), İngiltere'den 1 milyon 147 bin (yüzde 8,9), Polonya'dan 765 bin (yüzde 5,9), Hollanda'dan 443 bin (yüzde 3,4). Diğer yıllardan farklı olarak Belarus, Rusya, Avrupa'nın tamamında artış var. İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda tüm ülkelerde daha önceki yıllardan daha fazla turist gelişi oldu."
MÜKEMMEL SONUÇLAR
Turizmde rekor yılı olan 2019'u hatırlatan Vali Yazıcı, "2019 bizim pik yılımızdı. Ama 2022'nin ekim, kasım ve aralık ayları da bugüne kadarki en iyi aylar oldu. En yüksek sayıda misafirimizin ağırlandığı aylar oldu. Bu manada 2022 yılı hem toplamda, hem 3 ayda mükemmel sonuçlar doğurdu. Türk turizminin yaklaşık 3'te 1 gelirini sağlayan turizmin başkenti Antalya´mız güzel bir sınav verdi" ifadelerini kullandı.
2023'TE 17 MİLYON HEDEFİ
2023 yılının daha iyi olacağını ifade eden Vali Yazıcı, "Bu yıl için Turizm Bakanımız 17 milyonluk hedef belirledi. İnşallah biz bunun olabileceğine inanıyoruz. Sektörde otelciler, tur ve uçak firmaları gibi yaptığımız görüşmelerde şimdiden 2023 bağlantılarının daha iyi olduğu ve dünyada çok olumsuz bir şey yaşanmazsa bu rakamı da geçebileceğimizi değerlendiriyoruz" dedi.
GÜNLÜK ORTALAMA GELİR 98 DOLARA ÇIKTI
Bu yıl turizm gelirlerinde de artış olduğunu anlatan Yazıcı, "Kişi başına hesaplama var, Turizm Bakanlığımızın verilerine göre 2019 yılında 80 dolar gözüküyor ortalama kişi başına gecelik kazanç. 2022'de 98 dolara çıkmış, bir artış var. Yılın ilk günleri, henüz detaylı hesaplanmadı. Bir de 10 günlük hesaplama yapılıyor tüm dünyada, orada da biz 640 dolardan 830 dolara çıkmış gözüküyoruz. Ama önümüzdeki birkaç gün içinde bu rakamlar daha da net hal alacaktır" diye konuştu.
ÖREN YERİ VE MÜZE ZİYARETLERİ DE ARTTI
Antalya'da bu yıl ören yerleri ve müzeleri toplam 3 milyon 372 bin 681 kişinin ziyaret ettiğini de açıklayan Vali Yazıcı, "En çok ziyaret edilen ilk 3 ören yerimiz Phalesis, Olimpos ve Patara. Müze anlamında ilk 3 müzemiz Demre'deki Aziz Nikolaos, Mevlevihane ve Antalya Müzesi. Bölge iyi bir sezon geçirince herkes, ören yerleri başta olmak üzere ticaret erbabı, aklınıza gelen tüm sektörlerde, yani Antalya olağan akışını yaşadı ve turizmin başkentinde sokakta turist olması, turizmin her yerde hissedilir ve görünür olması ve bu görünürlükte tüm insanlarımızda görevimizi yaptık anlayışıyla bir olumlu manevi atmosfer, yani sevinç oluşturuyor. 2022 yılında Antalya Türk ekonomisine ciddi bir katkı sağladı, 2022'yi güzel geçirdik" dedi.
HAVALİMANI 80 MİLYON YOLCU KAPASİTESİNE ÇIKIYOR
Antalya'nın turizmde kaliteli, dünya standardında hizmet sunduğunu belirten Vali Yazıcı, şöyle konuştu:
"İnanıyorum ki her geçen gün dünya turizminde payımız artacak. Geçen hafta Ulaştırma Bakanımız buradaydı. Antalya Havalimanımızda çok büyük genişleme çalışmaları devam ediyor, 2025'e kadar sonuçlanacak çok büyük çalışmalar var. Bizim yıllık 30-35 milyon geliş-gidiş toplam yolcuya hizmet eden havaalanımız, çok kısa sürede 80 milyon yolcunun geliş-gidişine hizmet edecek seviyeye çıkacak." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-01-03 09:20:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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