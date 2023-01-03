Kavga sonrası beyin kanaması geçiren kadın, 10 gün sonra öldü



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kuzeninin eşi Ö.G. (27) ile kavga ettikten sonra beyin kanaması geçiren Kamuran Uluca (52), tedaviye alındığı hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 23 Aralık'ta Elmalı ilçesi Toklular Mahallesi'nde meydana geldi. Kamuran Uluca, kapı komşusu ve kuzeninin eşi Ö.G. ile çocuk yüzünden tartıştı. Çocuğuna karışılmasına kızan Ö.G., iddiaya göre Uluca'ya iki kez odun fırlatıp, evine girdi. Bir süre sonra evden çıkan Ö.G., polis merkezine gidip Kamuran Uluca'dan şikayetçi oldu. Ö.G.'nin şikayeti üzerine darp raporu alınan Uluca, hastanede fenalaştı. Kalbi duran Uluca'nın, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Uluca, dün gece yaşamını yitirdi. Uluca'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından cenazenin, Elmalı ilçesi Cavlak Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kavga sırasında Kamuran Uluca'nın başına odun isabet ettiğini iddia eden manevi kızı Aylin Kulalı, "Uluca, kuzeninin eşi Ö.G. ile çocuk yüzünden tartışmaya başlamış. Kuzeni kanser hastası olduğu için 'babana çok fazla eziyet etme içeri gir' diye uyarmış. Bunun üzerine Ö.G. dışarıya çıkarak 'sen kim oluyorsun ki benim çocuğuma bağırıyorsun' diye bağırmış, her iki taraf karşılıklı kavga etmeye başlamış. Olay sonrası Ö.G. karakola gidip şikayetçi olmuş. Bunun üzerine polis eve gelip annemi polis merkezine davet etmiş. Annemi darp raporu için hastaneye götürmüşler. Hastanede 'Başım çok ağrıyor' diye bir ağrı kesici yaptırıyor. Sonrasında fenalaşıyor. Bunun üzerine entübe bir şekilde tıp fakültesine sevk ediyorlar" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-01-03 12:33:33



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