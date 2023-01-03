Büyük Manavgat yangınında 14 yaşındaki sanığa 7 yıl hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Manavgat yangınında 14 yaşındaki sanığa 7 yıl hapis

DHA

Büyük Manavgat yangınında 14 yaşındaki sanığa 7 yıl hapis


Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'daki büyük Manavgat yangınında ilçe merkezindeki orman yangınını çıkardığı belirlenen M.A.T. (14), 7 yıl hapis ve 120 bin lira para cezasına çarptırıldı. Aynı yangında azmettirici olduğu iddiasıyla 14 yıl hapis istemiyle yargılanan C.Y. (18) ise beraat etti.
Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangını; Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki ormanlara da sıçradı. Yangında 7 kişi yaşamını yitirdi, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar gördü. Kavaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz günü başlayıp, 4 hektar orman, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü yangını çıkardığı belirlenen M.A.T. ile azmettirici olmakla suçlanan C.Y. gözaltına alındı. C.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, M.A.T. devlet yurduna yerleştirildi.
Yangınla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanık M.A.T. hakkında 'kasten orman yakmak' ve 'olası kastla mala zarar vermek' suçlarından 7 yıl 1 ay hapis, 6 bin 667 gün adli para cezası, tutuklu sanık C.Y. hakkında ise aynı suçların yanı sıra azmettirici olduğu gerekçesiyle 14 yıl 1 ay 20 gün hapis ve 13 bin 333 gün adli para cezası talep edildi.
'ORMANI YAKMAZSAN ABLANI VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜRÜM'
2021 yılının Aralık ayındaki ilk duruşma, 'çocuk mahkemesi' sıfatıyla Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı gerçekleştirilen duruşmada ifade veren M.A.T., ormanın kenarından yürürken C.Y.'nin kendisini çağırdığını öne sürerek, "Beni 'ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm' diye tehdit etti. Daha önceleri C.Y. ile ablam Y.T. sevgiliydi, sonra ayrıldılar. İstemiyordum. C.Y. beni tehdit edip, ormanı yakmamı istedi ve bana bir çakmak verdi. C.Y.'nin yanında olan diğer 3 kişi de ormanı yakmam için beni tehdit etti. Çakmakla kuru dalları tutuşturdum, C.Y. ve arkadaşları kaçtı. Yangını söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.
'KİMSEDEN TALİMAT ALMADAN KENDİ İSTEĞİMLE YAKTIM'
Mahkeme başkanı M.A.T.'ye "Daha önce farklı anlatmışsın, doğrusunu söyle" deyince M.A.T. bu kez, "C.Y.'yi ablamla bir dönem arkadaşlık yaptığı için tanırım. Ormanın içinde C.'nin ablama sarıldığını ve öptüğünü gördüm. Bir defasında C. benim boğazımı sıkmıştı. Bu nedenden C.'nin ismini verdim. Söz konusu ormanı hiç kimseden talimat almadan kendi isteğimle yaktım. Ormanı yakmam konusunda beni kimse tehdit etmedi. Çok pişmanım. Yangının büyüdüğünü görünce söndürmeye çalıştım ama olmadı" diye ifade verdi.
'HUSUMET DUYMASI NEDENİYLE İFTİRA ATMIŞ OLABİLİR'
Tutuklu sanık C.Y. ise suçsuz olduğunu, ormanı yakmadığını ve yaktırmadığını belirterek, "Olay günü M.A.T. ile konuşmadım. Daha önceleri kendisiyle sürekli kavga ederdik. Kendisi bana küfredip, kaçardı. Kendisini bir keresinde yakalayıp, boğazını sıkmıştım. M.A.T.'nin ablası ile gönül ilişkim olmuştu. Bana husumet duyması nedeniyle iftira atmış olabilir. M.A.T.'ye çakmak vermedim, kendisiyle sohbet bile etmedim" dedi. C.Y. suçsuz yere cezaevinde olduğunu söyleyerek, tahliyesini ve beraatını istedi. Şikayetçiler de ev ve iş yerlerinin yandığını belirterek, zararlarının tazmin edilmesini ve suçluların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, C.Y.'yi tahliye ederken, M.A.T.'nin de devlet yurdunda kalması yönündeki tedbiri kaldırdı.
SAVCILIK CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ
5 Aralık 2022'de görülen karar duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık C.Y.'nin yangın devam ederken, sosyal medyadan 'yanıyozke, devamke, pompake' sözlerinin olduğu bir video paylaştığını, duruşmalarda verdiği ifadelerin ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. Esas hakkındaki görüşte diğer sanık M.A.T. hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Dairesi tarafından verilen raporda 'kasten orman yakma' fiilinin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunduğu anlatıldı. Savcı, iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti.
7 YIL HAPİS VE 120 BİN LİRA CEZA
Mahkeme heyeti, M.A.T.'yi 'kasten orman yakma' ve 'olası kastla mala zarar verme' suçundan 7 yıl hapisle cezalandırdı. M.A.T.'ye ayrıca 120 bin TL adli para cezası verildi. Mahkeme, dava kapsamında 4 ay tutuklu kalan C.Y.'nin ise beraatına hükmetti. Mahkeme kararında C.Y.'nin tutuklulukta geçirdiği süreye karşı tazminat davası açabileceği de belirtildi.
KARAR TEMYİZ EDİLDİ
Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından hapis ve para cezası alan M.A.T.'nin avukatı Serhat Altuğ tarafından Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf başvurusu yapıldı. Başvuruda, mahkeme kararının yasaya ve usule aykırı olduğu belirtilerek, kaldırılması talep edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2023-01-03 12:47:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavga sonrası beyin kanaması geçiren kadın, 10 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Kavga sonrası beyin kanaması geçiren kadın, 10 gün ...
Durak taksicilere dil kursu oldu
YEREL HABERLER Durak taksicilere dil kursu oldu
Türkiye 2022'de 145 milyon dolarlık çiçek ihraç etti
YEREL HABERLER Türkiye 2022'de 145 milyon dolarlık çiçek ihraç etti
(Görüntülü)ANTALYA TURİZMİNE 2022 DOPİNGİ; YÜZDE 48 ARTIŞ, 13.4 MİLYON TURİST
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANTALYA TURİZMİNE 2022 DOPİNGİ; YÜZDE 48 ...
Afyonkarahisar, Türkiye'nin tıbbi papatya üretim üssü olacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar, Türkiye'nin tıbbi papatya üretim üssü ...
Antalya turizmine 2022 dopingi; Yüzde 48 artış, 13.4 milyon turist
YEREL HABERLER Antalya turizmine 2022 dopingi; Yüzde 48 artış, 13.4 ...
Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı ...
Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama
Fenerbahçe kafilesi, Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi, Antalya'ya geldi
Antalya'da şarampole devrilen kamyon sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da şarampole devrilen kamyon sürücüsü ...
Antalya'da iş yerlerine yönelik yapılan çalışmada araması bulunan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da iş yerlerine yönelik yapılan çalışmada ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı ...
(Görüntülü) ZEYNEP 6 KİŞİYE CAN, 2 KİŞİYE IŞIK OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZEYNEP 6 KİŞİYE CAN, 2 KİŞİYE IŞIK OLDU
Antalya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 10 kişi ...
Zeynep 6 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu
YEREL HABERLER Zeynep 6 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu
Antalya'da oluşturulan zeytin çiftliğinin geliri öğrencilere burs olacak
YEREL HABERLER Antalya'da oluşturulan zeytin çiftliğinin geliri ...
(Görüntülü) SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu ...
Antalya'da evde çıkan yangında hasar oluştu
YEREL HABERLER Antalya'da evde çıkan yangında hasar oluştu
(Görüntülü) YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN KEDİ KURTARILAMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN KEDİ ...
Yangında dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Yangında dumandan etkilenen kedi kurtarılamadı (2)
(Görüntülü) OTOMOBİLİN PALMİYELERE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLİN PALMİYELERE ÇARPTIĞI KAZA ...
Otomobilin palmiyelere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin palmiyelere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.